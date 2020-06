Totuus kiihottaa -julkaisun kirjoittaja sanoo perussuomalaisten tukeneen teosta ennen kohua

Kohutun Totuus kiihottaa -kirjan kirjoittaja, tohtori Jukka Hankamäki sanoo STT:lle, että perussuomalaisissa seisottiin kirjan takana ennen kuin se sai osakseen laajaa kritiikkiä. Muun muassa perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ja varapuheenjohtaja Riikka Purra ilmoittivat keskiviikkona kannanotossaan, ettei julkaisu ole puolueen kannanotto.

– Olen itse saanut sellaista palautetta, että siellä ajatellaan hyvin samalla tavalla. Mutta en hämmästyisi, jos tässä kirjan kirjoittaja lavastettaisiin jonkinlaiseksi syylliseksi tai heitetään jokin henkilö bussin alle, Hankamäki sanoo.

Hankamäen mukaan taustalla on "voimakas taloudellinen painostus". Opetus- ja kulttuuriministeriö kertoi keskiviikkona selvittävänsä, onko kirja ristiriidassa valtionavustuspäätöksen kanssa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Siinä kasvaa halu nähdä poliittisesti pragmaattinen vaihtoehto, että mitä kannattaa sanoa poliittisen kannatuksen näkökulmasta, Hankamäki pohtii.

Ministeriön avustuksen myöntöperusteena on yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen. Hankamäki puolestaan sanoo, ettei pyrkinytkään tutkimuksellaan edistämään "mitään tendenssejä".

– Minä en pyri tavoittelemaan epätasa-arvoa, mutta en myöskään erityisesti tavoittele tasa-arvoa, koska se on filosofisesti hyvin monimutkainen käsite.

"En vihaa mitään"

Ajatuspajan maanantaina julkaisemassa kirjassa esitetään väitteitä muun muassa yhteiskunnassa vallitsevasta naisten tyranniasta.

– Seksiä pidättämällä naiset koettavat luoda itselleen seksuaalista lisäarvoa ja uskotella olevansa haluttuja, vaikka eivät olisikaan. Vanha sanonta kuuluu, että vain rumat naiset väittävät olevansa ahdistelun kohteina, niin kuin kauniit eivät puolestaan koskaan ole feministejä, Hankamäki kirjoittaa.

Hän toteaa myös, että sugar daddy-, sokerideittailu- ja grooming-ilmiöiden yleistyminen johtuu suureksi osaksi naisten omasta pihtauspolitiikasta. Grooming tarkoittaa esimerkiksi lapsen tai nuoren lähestymistä verkossa seksuaalisessa tarkoituksessa.

Lisäksi Hankamäki arvioi, että jotkut suomalaisten miesten hyljeksimiksi joutuneet suomalaiset naiset ovat "halunneet kostaa suomalaiselle yhteiskunnalle pariutumalla ulkomaalaisen kanssa".

Kohun nostattaneita kohtia Hankamäki pitää kontekstista irrotettuina mielivaltaisina nostoina. Väitteet naisvihasta ovat hänestä perusteettomia.

– En vihaa mitään, vaan olen esittänyt feminismin kritiikkiä.

Ajatuspaja pääosin teoksen takana

Suomen Perusta -ajatuspajan toiminnanjohtaja Marko Hamilo ilmoittaa seisovansa kirjan pääväitteiden takana.

Hamilo kuitenkin sanoo, ettei ole yhtä mieltä kaikkien väitteiden kanssa, jota esitetään etenkin sukupuolta käsittelevässä kappaleessa. Hänen mukaansa kappale koostuu osin "filosofisesta käsitteen pyörittelystä" ilman kunnollisia viittauksia.

– Hankamäen kanta on sellainen make love, not war -tyyppinen, että kun ihmiset vaan saavat tarpeeksi seksiä, niin he ovat hyvällä tuulella, eivätkä tee ikäviä asioita. En ole samalla kannalla, mutta ei se sellainen hypoteesi ole, etteikö sitä saa esittää.

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk.) otti keskiviikkona julkaisuun kantaa Twitterissä. Kososen mukaan vaikuttaa selvältä, ettei Totuus kiihottaa -teos täytä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisen periaatetta.

Hamilo epäilee, että niin ministeri Kosonen kuin osa perussuomalaisista ovat tuominneet kirjan sitä lukematta.

– Pysyn siinä kannassa, että kirjassa ei ole mitään, mikä olisi tasa-arvon tai muun vaikeasti tulkittavan superarvon vastaista, Hamilo sanoo.

Superarvolla Hamilo kertoo viittaavansa yhteiskunnassa yleisesti kannatettuihin arvioihin, joista jokaisella kuitenkin on oma tulkintansa.

Syynissä ainakin 100 000 euron rahoitus

Suomen Perusta veti kirjan pois verkkosivuiltaan keskiviikkona ministeriön arvioinnin ajaksi.

– Koska kyseessä on iso rahoittaja, on reilua, että me emme sitten levitä kirjaa ennen kuin prosessi on selvä, Hamilo sanoo.

Suomen Perusta on saanut ministeriöltä yhteensä 750 000 euroa avustuksia vuodesta 2014 lähtien. Tämän vuoden rahoitus on 120 000 euroa, ja aiempien kolmen vuoden aikana se on saanut hieman yli 100 000 euroa.

Mitä tuen takaisinperintä yhdeltä tai useammalta vuodelta merkitsisi Suomen Perustalle?

– Luvuista itsekin arvaat, että se olisi aikamoinen isku, ja siihen tässä pyritäänkin, Hamilo sanoo.

Hän uskoo, että Hankamäen teosta käytetään osin keppihevosena, jotta esimerkiksi ajatuspajan maahanmuuton kustannuksia selvittävältä tutkimukselta katkeaisi rahoitus.

– Me kyllä tullaan tappelemaan asian kanssa. Ei me ruveta antautumaan, Hamilo vakuuttaa.