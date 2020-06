Joensuussa palaneesta autosta löytyneen miehen kuoleman tutkinnassa vangittu viisi ihmistä – poliisi epäilee useita rikoksia

Viisi ihmistä on vangittu liittyen Joensuun viime sunnuntai-illan ja maanantain vastaisen yön tapahtumiin, poliisi kertoi perjantaina.

Joensuun Hasanniemestä löytyi sunnuntain ja maanantain välisenä yönä kuollut mies palaneesta farmari-Volvosta. Poliisin mukaan kuolonuhri oli alle 30-vuotias ja asui Joensuussa.

Volvo oli sunnuntai-iltana ollut pysäköitynä Torikadulla sijaitsevan kerrostalon parkkipaikalla Joensuun keskustassa. Jossain vaiheessa auto oli lähtenyt parkkipaikalta ja sillä oli ajettu kovaa vauhtia Länsikatua pitkin kohti Hasanniemeä ennen kuin se oli suistunut tieltä ja syttynyt palamaan.

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus on vanginnut joensuulaiset alle 30-vuotiaat miehen ja naisen todennäköisin syin epäiltynä törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Tutkinnanjohtaja Simo Hämäläinen ei perjantaina halunnut ottaa kantaa siihen, epäilläänkö toisen heistä ajaneen Volvoa, kun se ajoi ulos tieltä.

– En ota siihen kantaa, mikä heidän osallisuutensa on ollut. Sehän tässä tutkinnan keskiössä on, että kuka sitä autoa on ajanut, mitä on tapahtunut ja miten auto on syttynyt palamaan, Hämäläinen sanoi STT:lle.

Torikadun kerrostaloasunto tapahtumien ytimessä

Lisäksi poliisi epäilee kokonaisuudessa myös törkeää pahoinpitelyä sekä huumausainerikosta. Törkeästä pahoinpitelystä epäillään autopaloon liittyen vangittujen miehen ja naisen lisäksi alle 30-vuotiasta liperiläistä miestä, joka on myös vangittu.

Poliisin mukaan pahoinpitelyn uhri on noin 30-vuotias mies. Hänet ja toinen samaa ikäluokkaa oleva mies vangittiin huumausainerikokseen liittyen.

Huumausainerikoksen epäillään tapahtuneen samassa Torikadulla sijaitsevassa kerrostaloasunnossa, josta löytyi sunnuntai-iltana ruumis vain joitain tunteja ennen Hasanniemen autopaloa. Tähän kuolemaan ei epäillä liittyvän rikosta. Poliisi on kertonut, että kerrostalossa oli sunnuntai-iltana useita poliisitehtäviä.

– Tapahtumat kaikkineen liittyvät samaan asuntoon. En ota tässä vaiheessa kantaa siihen, kuka siellä on ollut ja missä vaiheessa, Hämäläinen sanoi.