LM: Nuorisosäätiön tytäryhtiöiden hakemukset yleishyödylliseksi yhteisöksi on hylätty

Nuorisosäätiön tytäryhtiöiden hakemukset yleishyödylliseksi yhteisöksi on hylätty, uutisoi Lännen Media.

Päätös tehtiin Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksessa Arassa toukokuussa.

Päätös on merkittävä, sillä Nuorisosäätiöllä on tytäryhtiöiden kautta valtion takaamia lainoja noin 170 miljoonaa. Niistä aravalainoja on reilut 20 miljoonaa euroa. Lainat on myönnetty aikanaan yleishyödylliseen toimintaan.

Aran ylijohtajan Hannu Rossilahden mukaan kielteisten päätösten taustalla on Aran johtokunnan kesäkuussa 2018 tekemä linjaus Nuorisosäätiöstä. Se koskee myös lainoja.

– Nuorisosäätiön osalta Aran johtokunta on linjannut, että laajojen ja merkittävien, niin säätiössä kuin kiinteistöyhtiöissä tapahtuneiden yleishyödyllisyyssäännöksiä koskevien rikkomusten johdosta Nuorisosäätiön nimeäminen yleishyödylliseksi yhteisöksi tulisi perua ja sanoa tytäryhtiöissä olevat aravalainat irti sekä lakkauttaa niille myönnetty korkotuki, Rossilahti kertoo Lännen Medialle.

Nuorisosäätiön johto on jättänyt tytäryhtiöitä koskevasta päätöksestä Aralle oikaisupyynnön.

– Katsomme, että Aran päätös on virheellinen ja tulemme hakemaan siihen oikaisua. Mikäli virhettä ei korjata, niin teemme tarvittaessa valituksen hallinto-oikeuteen, sanoo säätiön hallituksen puheenjohtaja Jari Laine.

Hänen mukaansa Ara ei ole kertonut Nuorisosäätiön nykyjohdolle kesällä 2018 tekemästään, säätiötä koskevasta linjauksesta, jonka mukaan lainat irtisanotaan ja korkotuki lakkautetaan.