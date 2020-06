Vierailukielto hoivakodeissa on enää suositus eikä velvoite – hoivakotien on nyt järjestettävä vanhuksille mahdollisuus tavata omaisiaan

Vanhusten hoivakotien vierailukielto on jatkossa enää suositus, eikä yhtä tiukka velvoite kuin aiemmin keväällä. Hallitus kertoi uusista linjauksistaan keskiviikkona.

Hallitus linjasi koronaepidemian yltyessä maaliskuun puolessavälissä, että ulkopuolisten vierailut iäkkäiden ja muiden riskiryhmien ympärivuorokautisissa palveluyksiköissä tulee kieltää. Vielä kesäkuun alussa sanottiin, että vierailukieltoa jatketaan toistaiseksi.

Nyt käytössä on suositus vierailujen välttämisestä, eikä ehdoton kielto, kertoo johtaja Taru Koivisto sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM).

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Yksiköiden johtajien on hyvä arvioida, miltä tilanne näyttää alueilla, että pitääkö tiukasti pitää kiinni vierailurajoituksista vai onko tilanne sellainen, ettei riskejä ole samalla tavalla kuin aiemmin, Koivisto sanoo.

Hoivakodin johtajalla on kuitenkin yhä tartuntatautilain mukainen oikeus asettaa vierailukielto, jos esimerkiksi alueellinen koronatilanne niin vaatii. Koiviston mukaan tällainen päätös on hyvä tehdä yhteistyössä kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntatautiasiantuntijoiden kanssa, ja sillä on oltava hyväksyttävät perusteet.

Lisäksi hallitus suosittelee, että hoivakotien tulee järjestää asukkailleen mahdollisuuksia tavata läheisiään turvallisesti. Turvallisella tapaamisella tarkoitetaan esimerkiksi tapaamista suojavarusteita käyttäen ulkona tai erillisessä suojatussa tapaamistilassa.

Hallituksen suositus tarkoittaa, että kaikkien hoivakotien tulee nyt viimeistään järjestää asukkailleen mahdollisuus tavata läheisiään.

– Pitää lähteä siitä, että ikäihmisillä ja heidän läheisillään pitää olla mahdollisuus tavata toisiaan, Koivisto sanoo.

Hallitus kuitenkin suosittelee yhä, että hoivakodin asuintiloihin päästettäisiin pääsääntöisesti vain henkilökunta. Asuintiloihin pääsisivät myös esimerkiksi kuntoutustyöntekijät ja henkilökohtaiset avustajat.

STM ohjeisti kuntia turvallisissa tapaamisissa jo toukokuun puolessavälissä. Kuntia ohjeistettiin silloin niin, että tapaamiset tulee järjestää turvallisesti esimerkiksi ulkona ja ne olisi mahdollistettava, vaikka vierailut sisätiloissa on pääsääntöisesti kielletty.

Muutos aiempaan on se, että ministeriön ohjeistus ei ollut yhtä painava kuin hallituksen nyt antama suositus.

Koiviston mukaan jotkut hoivakodit noudattivat rajoituksia silti hyvin tiukasti ja esimerkiksi joissain tapauksissa hoivakoti oli sulkenut ovensa kokonaan ilman mitään mahdollisuutta läheisten tapaamiseen. Sunnuntaina STT kertoi, ettei osa vanhuksista ollut vieläkään päässyt tapaamaan omaisiaan, vaikka STM antoi uuden ohjeistuksen yli kuukausi sitten.

– Valtioneuvosto on antanut linjauksen myös siksi, että näytti olevan paljon eroja eri kuntien ja alueiden välillä käytännön toteutuksesta, Koivisto kertoo.

Koiviston mukaan vierailukielto tulkittiin joissakin tapauksissa liian tiukasti. Hallituksen maaliskuisessa vierailukiellossa poikkeuksen tekivät kriittisesti sairaat ja saattohoidossa olevat ihmiset. Heillä on ollut koko ajan oikeus tavata oireettomia läheisiään.

– Joissain paikoissa on tulkittu virheellisesti niin, ettei näitäkään vierailuja ole sallittu, mikä on aika epäinhimillistä ja alkuperäisten ohjeiden vastaista, Koivisto kertoo.

Kuntaliiton erityisasiantuntija Anna Haverinen kertoo, että monissa kunnissa on jo ehditty miettiä erilaisia mahdollisuuksia tapaamisten järjestämiseen. Erilaiset tapaamiskontit ja ulos järjestettävät tapaamispaikat ovat yleistyneet alkukesän aikana.

– Uusi linjaus antaa mahdollisuuden miettiä, että mikä juuri meidän yksikössä on paras tapa mahdollistaa vierailuja ja suojella asiakkaita, Haverinen sanoo.

Hoivayhtiö Attendo on sallinut omaisten vierailun ulkona turvavälein ja suojavarusteita käyttäen nyt parin viikon ajan, toimitusjohtaja Virpi Holmqvist kertoo. Tapaamisissa on kuitenkin ollut aluekohtaisia eroja, ja osissa kuntia tapaamiset ovat olleet kielletty myös ulkotiloissa.

– Hallituksen päätös vahvisti sen, että voimme käyttää samaa ohjeistusta koko Suomessa. Suojavarustein ja turvaväleillä tapaaminen pihalla onnistuu jatkossa kaikkialla, Holmqvist sanoo.

Esperi Caren hoivakodeissa on myös järjestetty tapaamisia ulkona turvaetäisyyksillä sekä erillisessä treffibussissa. Ikäpalveluiden liiketoiminnan johtaja Arne Köhler kertoo, että uuden linjauksen myötä omainen voi suojavälineitä käyttäen ulkoiluttaa hoivakodissa asuvaa vanhusta.

Köhlerin mukaan on huomioitava, että koronatilanne voi muuttua alueellisesti mahdollisen toisen aallon iskiessä.

– Silloin me joudumme päivittämään ohjeistuksia alueellisesti, Köhler sanoo.