Eduskunnan lausuntovaliokunnat: Koronaviruksen jäljityssovelluksen oltava turvallinen ja kansalle kerrottava, että se on vapaaehtoinen

Miten koronaviruksen jäljityssovellus on varmasti tietoturvallinen ja miten mahdollisimman moni siitä saa kuulla? Muun muassa tätä pohtii eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta, kun se jatkaa alkavalla viikolla mietintönsä rukkaamista koronan jäljityssovelluksesta.

Jäljityssovellus on tarkoitus ottaa käyttöön väliaikaisella muutoksella tartuntatautilakiin. Muutoksella yritetään hillitä koronaviruksen leviämistä.

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta esitti aiemmin lausunnossaan, että sotevaliokunnan on edellytettävä, että hallitus seuraa mobiilisovelluksen kehittämistä ja toimivuutta erittäin tiiviisti, erityisesti yksityisyyden suojan ja tietoturvan toteutumisen kannalta.

Lisäksi valiokunnan mielestä on edellytettävä, että hallituksella on valmius tarvittaessa nopeisiin sääntelyn tai järjestelmätason muutoksiin. Valiokunta vaatii, että hallituksen on annettava asiasta selvitys viimeistään syysistuntokaudella 2021.

Kaiken kaikkiaan liikenne- ja viestintävaliokunta pitää saamansa selvityksen perusteella ja hallituksen esityksessä esille tuoduilla perusteilla mobiilisovelluksen käyttöönottoa ja ehdotettuja säädösmuutoksia tarpeellisina ja tarkoituksenmukaisina.

– Valiokunta kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että aitojen hyötyjen saaminen mobiilisovelluksesta tartuntaketjujen tunnistamisessa ja katkaisemisessa vaatii sovelluksen laajaa käyttöönottoa väestön keskuudessa, lausunnossa lukee.

Valiokunta näkee tehokkaan tiedottamisen lisäksi tietoturvallisuuden korkean tason olevan välttämätöntä, jotta järjestelmään luotetaan ja ihmiset ottaisivat sen käyttöön. Valiokunnan mielestä sovelluksen ja taustajärjestelmän korkeasta tasosta on varmistuttava kaikin käytössä olevin keinoin.

Perustuslakivaliokunnan mielestä sääntelyyn on lisättävä nyt ehdotettua ehdottomampi ja laajempi kielto käyttää sovelluksesta saatua tietoa karanteeniin määräämisessä. Tällaisen muutoksen tekeminen on edellytyksenä lakiehdotuksen käsittelemiselle tavallisessa lain säätämisjärjestyksessä.

Perustuslakivaliokunta lisäksi painottaa, että viranomaistiedotuksessa pitää asianmukaisesti kertoa, että sovellus on vapaaehtoinen.

Sovellukseen tallentuu tiedot kohtaamisista

Lakiluonnoksessa ehdotetaan säädettäväksi koronavirusepidemian tartuntaketjujen jäljittämistä parantava järjestelmä. Altistuneiden tunnistusjärjestelmä koostuisi mobiilisovelluksesta sekä taustajärjestelmästä. Mobiilisovelluksen käyttäminen olisi kaikille maksutonta ja vapaaehtoista.

Ehdotettu laki olisi tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 10. elokuuta ja olemaan voimassa 31. maaliskuuta saakka.

Jäljityssovelluksen käyttöönotto on osa hallituksen koronahybridistrategiaa, jossa laajoista rajoitustoimista on siirrytty epidemian hallintaan testaa, jäljitä, eristä ja hoida -periaatteella.

Altistuneiden tavoittaminen tunnistusjärjestelmällä tehtäisiin mobiililaitteiden bluetooth-teknologiaa hyödyntämällä siten, että laitteeseen tallentuu tiedot henkilöiden kohtaamisista.

Altistuneiden tunnistusjärjestelmän on tarkoitus perustua henkilöiden vapaaehtoisesti käyttöön ottamiin mobiilisovelluksiin ja terveysviranomaisten hallinnoimaan taustajärjestelmään. Altistuneiden tunnistusjärjestelmä tallentaa yksilöllisiä pseudonymisoituja tunnisteita, jolloin yksittäiset, lähikontaktissa olleet henkilöt eivät ole niistä suoraan tunnistettavissa. Altistuneiden tunnistusjärjestelmä ei tallenna paikkatietoa.

Jos sovelluksen käyttöön ottaneella henkilöllä vahvistetaan koronavirustartunta, hän saa terveydenhuollolta avauskoodin, jonka avulla hän voi välittää oman pseudotunnisteensa taustajärjestelmään. Avauskoodi voi sisältää tiedon siitä, mistä ajankohdasta lähtien henkilö on voinut levittää tartuntaa.

Sovellus puolestaan päättelee, keitä tartunnan saanut on altistanut.