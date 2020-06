Löydä luonto ja ruoka! - Katseet on suunnattu tiukasti tulevaan, sanoo matkailuyrittäjä Saimi Hoyer

Ulkomaan tulijatkin olivat juuri löytäneet tiensä Punkaharjulle, oli australialaisia, italialaisia, japanilaisia, brittejä ja saksalaisia, joilta kaikilta korona vei matkasuunnitelmat uusiksi.

– Oraksen Reijon kanssa soittelimme, että tuliko sinullekin sama soitto. Ja monesti oli tullut: oli peruttu taidekiertomatka molemmissa Punkaharjun huippukohteissa: Taidekartano Johanna Oraksessa ja Hotelli Punkaharjussa.

Hotelli Punkaharjussa viidettä matkailukesää aloittava Saimi Hoyer, 45, ei kuitenkaan ole vaipunut synkkyyteen, vaan katsoo pitemmälle eteenpäin.

– Luulen, että tämä kaikki kääntyy Saimaan alueen ja kotimaan matkailun hyväksi, hän sanoo.

Sekä hotelli että ravintola avaavat ovensa 10. kesäkuuta.

Suunnittelutyötä on tehty tiiviisti esimerkiksi Suomeen parhaaksi matkailutuotteeksi valitun Saimaa Gastronomy -nelikon kesken. Kyse on matkailukonseptista puumalalaisen Sahanlahti Resortin, mikkeliläisen Tertin Kartanon, juvalaisen Vehmaan Teehuoneen ja Hotelli Punkaharjun kesken. Kiertomatkoja hyvien, erilaisten ruokaelämysten perässä kannattaa tehdä jo tänä kesänä.

– Luonto ja matkailu yhdessä tarjoavat huimia mahdollisuuksia, Saimi Hoyer visioi.

Päärakennuksen ilmeeseen ei tänä vuonna kosketa.

Vuosien yhteistyö monien eri yrittäjien ja taiteilijoiden kanssa poikii jatkuvasti hedelmää Saimi Hoyerin Hotelli Punkaharjussa.

– Päivääkään ei ole menty, ettei olisi etätöitä tehty, hän vakuuttaa. Henkilökuntansa keittiöstä ja hotellin puolelta hän joutui koronan takia lomauttamaan myyntiä lukuun ottamatta. Parhaillaan on kuitenkin jo menossa korvasienien ja alkukesän villiyrttien keruu ja säilöntä.

Hotellin päärakennuksen alapuolella sijaitseva Keisarinnan huvila on saamassa uutta ilmettä, ja se avataan heinäkuun alussa. Sinne sisustusarkkitehti Johanna Bruun sisustaa historian henkilöihin viittaavia, tarinallisia huoneita. Arkkitehti Iiro Mikkola johtaa koko rakennuksen remonttia niin, että uusittujen majoitustilojen lisäksi syntyy modernit kokoustilat.

– Se on todella hieno kokonaisuus. Päärakennus säilyy tällä kertaa sellaisenaan, eli kirjasto, lounge ja suosittu kiikkutuoliveranta pysyvät ennallaan.



Massatilaisuuksien peruuntumisesta huolimatta tai juuri sen takia hyvän ystävän tai parin kanssa voi aina tulla syömään, Hoyer maalailee.

Pari vuotta sitten Hoyer löysi ja kunnosti entisen metsänvartijan talon korkeimman kohdan eli vartijan tornin pieneksi ruokailukabinetiksi.

– Torni-illalliset jatkuvat ehdottomasti. Eikä tarvitse olla häät, kihlajaiset tai edes kosinta, vaan ihan muuten vain voi kaverien tai puolison kanssa tulla syömään torni-illallista.

Hotelli Punkaharjun menut ovat keittiömestari Sami Tallbergin käsialaa. Hänet tunnetaan myös villiruokalähettiläänä.

– Kyllä täällä pääsee Tallbergin illallisille, Saimi Hoyer lupaa.

Hotellihuoneet ovat yksilöllisiä paitsi nimiltään myös sisustuksiltaan.



Uusia innostuksen aiheita on muitakin: Retkipaikka-kirjasta tutun Antti Huttusen Wine in the Woods -retket ovat nyt saatavilla Punkaharjulla. Etelä-Suomen Nuuksiossa testattu ja hyväksi havaittu aistikokemuksia yhdistävä luontoretki toteutuu Punkaharjulla tutkimuspuistossa ja erityisesti Karjalankalliolla.

– Se on sellainen muutaman tunnin juttu, retkeilyä ja viinien maistelua. Syksyksi on suunnitteilla naisten viikonloppua, muotinäytöstä ja uutuutena neuleviikonloppu. Käsityöt ja erityisesti neulominen ovat nyt valtavassa nousussa, joten siihen mekin ryhdymme yhteistyössä Novitan kanssa.

Kokki Jyrki Tsutsusen Metsänhenki- ja Luita, puita ja lusikoita -ruokailun ja performanssitaiteen yhdistelmiä järjestetään myös Punkaharjulla. Niissä osallistujat yllätetään useammalla ruokalajilla ja teemaan sopivalla musiikilla.

Syksyä ruuhkaistavat tietenkin myös Saimi Hoyerille rakkaat sieniviikonloput ja vuosi sitten aloitetut sieniristeilyt.

– Jotakin tilaisuuksia olemme jo myyneet loppuun, mutta ehdottomasti, jos joku miettii, onko nyt oikea aika lähteä sieniviikonloppuun, niin sanoisin, että on.

Punkaharjulla maisemia pääsee katselemaan vaikkapa vuokrapyörällä.

Historia: Metsänvartijan talosta kaikki alkoi

Vuonna 1842 Punkaharjulle perustettiin valtion kruunupuisto, jonne valittiin kaksi metsänvartijaa.

Talot heille valmistuvat 1845.

Sveitsiläistyylisen talon alueen pohjoispäähän suunnitteli E. B. Lohrmanin. Sen tornista oli määrä tarkkailla metsäpaloja, vierashuoneitakin oli kolme.

Matkailijamäärien kasvaessa tsaari Aleksanteri II antoi luvan laajentaa pohjoisen metsänvartijan talon hotelliksi.

Laajennustyöt valmistuivat 1879.

1880-luvulla Valtionhotellissa yöpyi jo tuhat matkailijaa vuosittain.

1898 senaatti päätti rakennuttaa lähistölle Villa Punkasyrjän, joka sittemmin nimettiin Keisarinnan huvilaksi. Keisarinna ei kuitenkaan koskaan siellä vieraillut.

Pääosin venäläiset matkailijat saapuivat höyrylaivoilla, hevoskyydillä ja vuodesta 1906 alkaen junilla.

Ensimmäinen maailmansota pysäytti matkailun, mutta se vilkastui jälleen 1920-luvulla, jolloin se oli Suomen Matkailijayhdistyksen hoidossa.

Alueen metsien suojelu alkoi jo tsaarin määräyksellä 1840-luvulla, mutta virallisesti luonnonsuojelualueen statuksen se sai 1991.

