Tulli paljasti samankaltaisia marihuanalähetyksiä – kannabiskukintoja lähetettiin pikarahtina Espanjasta Suomeen

Tulli on tutkinut useita törkeitä huumausainerikoksia. Kuvassa takavarikoitu marihuanapaketti. LEHTIKUVA / HANDOUT / TULLI

Tulli kertoo tutkineensa useita törkeitä huumausainerikoksia, joissa on ollut sama tekotapa. Kaikissa tapauksissa Espanjasta on lähetetty pikarahtilähetyksissä Suomeen kannabiskukintoja eli marihuanaa. Takavarikoidun ja levitykseen päätyneen marihuanan katukauppa-arvo on arviolta yhteensä yli kolme miljoonaa euroa.