Kotisairaalan ex-toimitusjohtajalle murhasyyte Turussa – syyttäjän mukaan henkirikoksen uhriksi joutui saattohoidossa ollut potilas

Syyttäjä on nostanut useita syytteitä kotisairaala Luotsin entistä toimitusjohtajaa vastaan. Toimitusjohtajana toiminutta sairaanhoitajaa syytetään murhasta, törkeästä kiristyksestä, törkeästä kavalluksesta, törkeästä väärennyksestä, törkeästä huumausainerikoksesta sekä kahdesta törkeästä pahoinpitelystä.

Syyttäjä pitää epäiltyä henkirikosta murhana muun muassa siksi, että uhri oli saattohoidossa ollut puolustuskyvytön potilas. Epäillyt pahoinpitelyt ovat kohdistuneet tiedottomana olleisiin potilaisiin, joten syyttäjä pitää niitä törkeinä.

Epäilty törkeä kiristys on kohdistunut iäkkääseen pariskuntaan, joka on ollut Luotsin asiakkaana ja jota yritys on laskuttanut kohtuuttomasti.

Törkeässä kavalluksessa Luotsin toimitusjohtajana toimineen sairaanhoitajan epäillään nostaneen itselleen yhtiön varoja huomattavia summia. Lisäksi hänen epäillään väärentäneen huomattavan määrän huumausainetilausasiakirjoja, joilla hän on syyttäjän mukaan saanut laittomasti apteekista suuren määrän vaarallista huumaavaa lääkeainetta.

Yhtiön henkilöstöjohtajana toiminutta lääkäriä vastaan on nostettu syytteet törkeästä kiristyksestä ja törkeästä väärennyksestä. Lääkärin epäillään väärentäneen lääkereseptejä siten, että hän on allekirjoittanut lukuisan määrän lääkereseptilomakkeita, joihin joku tai jotkut toiset henkilöt ovat myöhemmin kirjanneet lääkeaineet sekä lääkkeiden saajat. Allekirjoitetut ja jälkeenpäin täytetyt lääkereseptit on syyttäjän mukaan myöhemmin esitetty apteekkiin, josta on saatu resepteihin kirjatut lääkeaineet.

Lisäksi neljä Turun kaupungin virkamiestä on saanut syytteet virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Kaikki epäillyt ovat kiistäneet syyllistyneensä asiassa rikokseen. Juttu käsitellään aikanaan Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.