Huoltovarmuuskeskuksessa tiedettiin Sarmasteen veroveloista, mutta tämän yritykselle maksettiin silti miljoonia

Huoltovarmuuskeskus (HVK) tiesi suojavarustekauppoja tehdessään Onni Sarmasteen yhtiön veroveloista, mutta maksoi silti yhtiölle miljoonia euroja.

Tiedot käyvät ilmi HVK:n tilaamasta selvityksestä, jota varten haastateltiin keskuksen työntekijöitä huhtikuun loppupuolella. Selvityksen laati konsulttiyhtiö Deloitte.

STT pyysi selvityksen HVK:lta. Tiedoista uutisoi aiemmin Ilta-Sanomat.

Selvityksen perusteella HVK oli maaliskuun lopulla yrittänyt tehdä noin viiden miljoonan euron maksun Sarmasteen yhtiölle LDN Legal Partnersille. Maksu kuitenkin jäädytettiin belgialaisessa rahansiirtopalvelussa.

Sarmaste pyysi, että HVK maksaisi sovitun viiden miljoonan euron kauppasumman hänen toisen yhtiönsä Finance Group Helsingin suomalaiselle tilille.

Selvityksen mukaan HVK:ssa huomattiin, että Finance Group Helsingillä oli verovelkaa vähintään 10 000 euroa. Raportissa kerrotaan, että HVK:n silloinen perustuotanto-osaston johtaja Jyrki Hakola pohti, pitäisikö kauppa Sarmasteen yhtiön kanssa perua kokonaan. Harkinnan jälkeen Hakola päätyi siihen, että rahansiirto tehdään verovelasta huolimatta ja tilanteessa, jossa aiempi rahansiirto belgialaiselle tilille ei ollut vielä palautunut HVK:lle.

HVK maksoi myös Jylhän yritykselle, vaikka taustoista löytyi puutteita

Selvityksen mukaan HVK:ssa myös tiedettiin, että kauneusyrittäjä Tiina Jylhän yrityksellä ei ollut arvonlisäverotunnistetta eikä luottoluokitusta. HVK tilasi suojamaskeja myös Jylhältä, jolla on talousrikoshistoriaa. Myös näiden kauppojen vaiheita käydään läpi Deloitten laatimassa selvityksessä.

HVK on kevään ja alkukesän aikana ollut taajaan otsikoissa epäonnistuneista suojavarustekaupoistaan.

Viime viikolla Helsingin Sanomat kertoi, että poliisi epäilee kolmea HVK:ssa työskennellyttä luottamusaseman väärinkäytöstä. Rikosepäilyt liittyvät pääsiäisen aikoihin julki tulleisiin suojainkauppoihin. Keskuksen hallituksen jäseniä ei epäillä rikoksesta.

HVK:n suojainkaupoista on vireillä useita rikostutkintoja. Poliisi on aiemmin kertonut tutkivansa tavarantoimituksen osalta epäiltyä törkeää petosta ja törkeää rahanpesua. Epäiltyinä on ollut kaksi miestä, joista yhtä on epäilty molemmista rikoksista ja toista törkeästä rahanpesusta.

Sarmaste on itse julkisuudessa kertonut olleensa jutussa pidätettynä. Poliisi ei ole kertonut epäiltyjen henkilöllisyyksiä.

HVK:n toimitusjohtajana maskikauppojen aikaan toiminut Tomi Lounema erosi tehtävästään huhtikuussa. Keskuksen johtoryhmään kuuluneet Hakola ja Asko Harjula saivat potkut suojainkauppojen vuoksi.