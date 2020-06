Teemme kyselyä: Oletko innostunut hiljattain pyöräilystä, entä millaisella pyörällä ajat?

Suomalaiset ovat löytäneet pyöräilyn monipuoliset mahdollisuudet oikein urakalla. Metsäpolut täyttyvät maastopyöräilijöistä ja työmatkat hurautellaan entistä useammin sähköpyörillä.

Kaikenlaisilla pyörillä pääsee eteenpäin, mutta malleja on silti tarjolla ehkä enemmän kuin koskaan. Vanha mummopyörä on edelleen klassikko, mutta jos haluaa kuntoilla maantiellä, on alla useimmiten hybridi, cycloross tai katupyörä.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Maastossa sen sijaan viiletetään cravelilla, fatbikellä tai perinteisellä maastopyörällä.

Oletko sinä innostunut pyöräilystä? Millaisissa tilanteissa sinä käytät polkupyörää?

Käy vastaamassa alla olevaan kyselyymme! Vastauksia voidaan julkaista Karjalaisen verkkosivuilla ja painetussa lehdessä.