– Meillä lähti paljun hankinta liikkeelle siitä, kun perhettä tuli jouluksi käymään. Kyselin paljuvuokraamoista paljua, mutta kaikki olivat varattuja. Päätimme käydä ostamassa oman paljun ennen joulua Prismasta. Siinähän se vuodenvaihteessa lämpesi ensimmäiset kaksi viikkoa joka päivä, Pentti nauraa.

– Niin, se palju piti ostaa, koska Pentti ei vuokrannut paljua ajoissa, Sirpa naurahtaa.

Könöset eivät tehneet paljon vertailua eri paljumallien kesken paljua ostaessaan:

– Netistä vertailimme hieman hintoja ja malleja. Tämä meidän peruspalju oli noin 2 000 euron luokkaa. Niitä kaiken maailman ledivaloja ehtii hankkia myöhemminkin.

Sisältä palju on muovikomposiittia, ja ulkokuoret ovat puuta. Puulämmitteinen palju on Könösten mielestä ehdottomasti sähkölämmitteistä parempi:

– Paljun henkeen kuuluu laittaa puuta kamiinaan.

Pentti Könönen katsoo paljun veden olevan 29-asteista.

Auringossa lämmennyt paljun 29-asteinen vesi tuntuu kädellä kokeiltaessa kuumalta. Kesähelteellä paljua ei tarvitsekaan lämmittää, vaan riittää, että sen puhtaudesta pitää huolta. Helteellä sekaan tarvitsee lisätä jopa viileää vettä. Puulämmitteisessä paljussa käyttökustannuksetkin ovat maltilliset:

– Meillä on polttopuita, joilla palju on mukava lämmittää ja oma kaivo, josta otamme veden. Sähköä vie vain sähköpumppu, joka ei tuota suuria kustannuksia. Eli ei meillä ole käytännössä mitään kustannuksia. Veden puhtaudesta täytyy pitää huolta, ja suodattimesta täytyy puhdistaa roskat säännöllisesti, Pentti Könönen kertoo.

– Emäksisyys, ph-arvo ja happi pitää mitata. Happitabletteja pitää laittaa veteen tarvittaessa, koska ne pitävät sen puhtaana. Kohtahan tässä on meillä veden vaihto edessä, Sirpa Könönen tuumii.

Kesäaikaan vesi täytyy vaihtaa noin kahden viikon välein, mutta talvella sitä ei tarvitse juurikaan vaihtaa. Paljua täytyy muistaa välillä lämmittää, ettei vesi jäädy putkiin. Könösten mukaan talvella paljun vesi lämpenee noin kahdessa ja puolessa tunnissa, eikä sitä tarvitse vaihtaa yhtä usein kuin kesällä.

Puulämmitteinen palju lämpiää talvessa noin kahdessa ja puolessa tunnissa. Kesällä paljua ei tarvitse juurikaan lämmittää.

Palju on tarkoitettu neljälle henkilölle, mutta Könöset kertovat paljussa olleen kerralla kuusikin henkilöä.

– Ihan hyvin tähän mahtuu. Meillä on sauna tässä samassa yhteydessä viereisessä rakennuksessa, Pentti sanoo.

Könöset ovat myös lainanneet paljua muille.

– Tämän voi vaan nostaa peräkärryyn, Pentti kertoo.

– Poika otti meidän paljun lainaan ja innostui niin paljon, että heidän perhe osti sitten oman paljun, Sirpa nauraa.

Milloin aiotte mennä seuraavan kerran paljuun?

– Heti kunhan lähdette täältä pois, Pentti naurahtaa.

Jutustelun lomassa Pentti Könönen päätyy kuitenkin pulahtamaan paljuun jo aikaisemmin:

– Onpas mukavan lämmintä. Tässähän täytyy käydä kylmässä suihkussa viilentymässä tai laskea letkusta kylmää vettä sekaan, isäntä sanoo paljussa köllötellessään.

Kerralla paljussa vierähtää noin pari tuntia.

– Tämähän on sellainen mukava paikka viettää vaikka saunakekkereitä. Oikeastaan vielä mukavampi täällä on köllötellä seuraavana päivänä kekkerien jälkeen, Pentti lohkaisee.

– Paitsi nyt meillä on käynyt paljuilemassa lähinnä vain omia porukoita, Sirpa huomauttaa.

Viereisestä saunarakennuksesta on mukava pulahtaa paljuun rentoutumaan.

Sauna lämpiää Könösillä kolme kertaa viikossa. Saunomisen yhteydessä paljussa tulee vietettyä paljon aikaa, joten paljukertoja kertyy viikossa vähintään kolme.

– Ennen meillä oli sellainen isompi pumpattava uima-allas, kun pojanpoika oli pienempi. Uimme siinä kyllä itsekin, Sirpa kertoo.

Pariskunnan varjossa köllöttelevä 7-vuotias Aatu-koira ei ole vielä paljuun hypännyt:

– Se tykkää kävelyllä pyöriä ojan pohjalla. Uimisesta se ei oikein välitä edes helteillä, Sirpa ihmettelee.

Könöset suosittelevat paljun ostamista kaikille:

– Tämä on oikein mukava paikka rentoutua. Ainakin maaseudulle ja kesämökeille palju käy erinomaisesti. Kaikista mukavinta täällä paljussa on silloin kun on oikein huono keli. Räntä- tai lumisateella lämpimässä paljussa istuminen on parasta, Könöset tietävät.

Paljussa voi vierähtää kerralla parikin tuntia.

Paljusta haaveilevien kannattaa varautua pitkään toimitusaikaan

Prismassa paljujen kysyntä on suurta. Puutarhapuolen palveluvastaava Eemeli Rantaeskola kertoo niiden menevän kuin kuumille kiville.

– Myymme paljuja käytännössä rekasta suoraan asiakkaalle. Toimittaja ei pysty toimittamaan niin nopeasti kuin kysyntää olisi, Rantaeskola tuumaa.

Rantaeskolan mukaan lisääntyneen kotona oleilun vuoksi ihmiset ovat alkaneet kiinnittää enemmän huomiota oman pihansa viihtyvyyteen:

– Myös uima-altaat ovat usein loppu kovan kysynnän vuoksi. Ylipäätään koko puutarhapuolen myynti on kasvanut. Paljuja ostetaan kotipihojen lisäksi myös mökeille.

Prisman suosituin on ollut 1 600 euroa maksava perusmallinen palju. Kalliimmat mallitkin menevät tiuhaan tahtiin kaupaksi.

– Paljuissa on tällä hetkellä melko pitkä toimitusaika, mutta niitä tilataan koko ajan lisää, Rantaeskola kertoo.

K-Raudassa paljujen saatavuus ei ole juuri parempi:

– Tällä hetkellä meillä ei ole mitä myydä. Emme osanneet varautua tähän kysynnän määrään, joten emme osanneet varautua suuremmalla määrällä, Kari Halonen K-Raudasta kertoo.

Kysyntäryppään vuoksi toimitusajat vaihtelevat 4–6 viikon välillä, mutta muovikomposiitin toimitusaika menee elokuulle asti. Paljuja myydään pääasiassa mökeille.

Tokmannillakin myydään ei-oota. Porealtaat ja yksi palju menivät kaupaksi heti, kun ne tulivat myyntiin.