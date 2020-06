Eduskunnan tuore puhemies kävi kahdenkeskisen keskustelun Mäenpään kanssa – "Asia on nyt loppuun käsitelty"

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen (kesk.) kertoo, että kansanedustaja Juha Mäenpään (ps.) vieraslajipuheet ja niistä seurannut syyttämislupa-asia on nyt loppuun käsitelty eduskunnan kannalta.

Aiemmin päivällä eduskunnassa riittävän moni äänesti sen puolesta, että valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen ei saa nostaa Mäenpäätä vastaan syytettä kansanryhmää vastaan kiihottamisesta.

– Toivon, että tämä kaikkiaan yli vuoden kestänyt prosessi on kirkastanut sitä, että perustuslain vaatimus kansanedustajan vakaasta ja arvokkaasta esiintymisestä on meitä kaikkia velvoittava säännös. Tapaus Mäenpään käsittely eduskunnassa on päättynyt, Vehviläinen sanoi toimittajille.

Hänen mukaansa eduskunnassa tulee säilyttää korkeat eettiset vaatimukset omaa toimintaa kohtaan.

– Myös vaikeista kansaa ja kansanedustajia jakavista asioista on voitava keskustella avoimesti. Reipas ja räväkkäkin kielenkäyttö on mahdollista ilman kenenkään loukkaamista.

Kansanedustajat paljon itse vastuussa

Vehviläiseltä kysyttiin, miten puhemiehistö pitää jatkossa huolen siitä, että puhe istuntosalissa pysyy siistinä. Vehviläisen mukaan jokainen kansanedustaja on erityisen paljon itse vastuussa siitä, miten täyttää vaatimuksen vakaasta ja arvokkaasta esiintymisestä.

Hän myös muistutti, että sopimattomista puheista voi saada huomautuksen tai niistä voidaan käydä kahdenkeskinen keskustelu. Perustuslain mukaan toistuvasti järjestystä rikkonut kansanedustaja voidaan myös pidättää enintään kahdeksi viikoksi eduskunnan istunnoista.

– Voin sen myös todeta, että olen käynyt edustaja Mäenpään kanssa kahdenkeskisen luottamuksellisen keskustelun. Ymmärrätte varmasti, että sen sisällöstä en halua tässä yhteydessä tarkemmin sanoa, Vehviläinen sanoi.

– Minusta on tärkeää, että siirrymme tässä yleisemmälle tasolle. Edustaja Mäenpään osalta tämä asia on nyt täällä loppuun käsitelty.