Sähkösavukkeiden elintarvikemakutiivisteiden myyntikielto hämmentää – myyjien mielestä kielto ei ole voimassa, ministeriön mielestä on

Sähkösavukkeiden elintarvikemakutiivisteiden myyntikielto herättää eriäviä näkemyksiä kauppiaissa ja viranomaisissa.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) kumosi keskiviikkona sähkösavukkeiden erikoisliikkeen elintarvikemakutiivisteiden myyntikiellon, koska työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ei ollut noudattanut EU:n ilmoitusmenettelyä tupakkalain säätämisen yhteydessä.

Tupakkalain mukaan sähkösavukenesteet ovat kiellettyjä makuaineita. Tämä sääntely ei perustu tupakkatuotedirektiiviin, vaan kyseessä on kansallinen lisärajoitus. EU-jäsenvaltioiden on annettava Euroopan komissiolle ilmoitus kansallisista lisärajoituksista ennen niiden hyväksymistä. Ilmoituspäivästä alkaa kolmen kuukauden odotusaika, jolloin komissio ja muut jäsenvaltiot voivat kommentoida ehdotusta.

TEM ilmoitti kuitenkin heti keskiviikkona, että tupakkalain lopullinen säädösteksti lähetettiin komissiolle samana päivänä, kun KHO antoi ratkaisunsa. TEMin mukaan laki siis on kunnossa ja voimassa.

Sähkösavukekauppiaat kiistävät kiellon

Suomen Sähkösavukekauppiaat ry:n puheenjohtaja Petri Mäntysalo epäilee ilmoituksen ripeää aikataulua.

– En usko, että ikään kuin neljä vuotta myöhässä ilmoituksen jättäminen olisi ihan yksinkertainen asia. Laki on asetettu voimaan jo heinäkuun ensimmäisestä päivästä 2017 lähtien, vaikkei olekaan ihan noudatettu direktiivimääräyksiä.

Mäntysalon mukaan elintarvikemakutiivisteitä on ollut sähkösavukekaupoissa myynnissä myös tämän jälkeen.

– Kyllä käsittääkseni suurimmassa osassa liikkeitä nesteet ovat olleet koko ajan myynnissä, ja varmasti edelleenkin ovat. Myyntikielto ei ole ollut voimassa, kun tämä asian käsittely hallinto-oikeuksissa on kestänyt pahimmillaan jo yli kaksi vuotta.

Valvira on ulkoistanut tupakkalain noudattamisen tarkastustoiminnan kunnille, ja valvonnassa on Mäntysalon mukaan paikkakuntakohtaisia eroja. Hallinto-oikeuksissa on edelleen eri paikkakunnilla käsiteltävänä noin kymmenkunta sähkösavukekauppiaiden valitusta elintarvikearomien myyntikiellosta.

– Nyt tilanne on se, että kaikki kieltopäätökset on tehty sinä aikana, kun laki ei ole ollut voimassa. Kaiken järjen mukaan hallinto-oikeudet ovat odottaneet korkeimman hallinto-oikeuden tulkintaa, ja kumoavat nämä myyntikiellot.

Mäntysalo toteaa, että sähkösavukekauppiaiden näkemyksen mukaan lakia ei ole saatettu voimaan asiaankuuluvalla tavalla.

– Mitään luotettavaa selvitystä siitä, että laki olisi tämän viikon aikana jollain taikakeinolla saatu voimaan, ei ole. Meidän käsityksemme mukaan myyntikielto ei siis ole voimassa, Mäntysalo toteaa.

TEM: Luonnossäädös lähetettiin, vain lopullinen säädös uupui

Hallitusneuvos Liisa Huhtala TEMistä kertoo, että tupakkalain luonnossäädöksestä oli tehty ilmoitus komissiolle elokuussa 2015, kun tupakkalakia valmisteltiin. Ilmoitukseen liittyvä odotusaika päättyi marraskuussa 2015.

– Sen jälkeen kansallinen eduskuntakäsittely ja kaikki muu käytiin asianmukaisesti, kuten prosessiin kuuluukin. Ainoa asia, joka tästä notifioinnista oli jäänyt uupumaan, oli lopullisen tekstin liittäminen järjestelemään, ja se on nyt tehty.

Huhtalan mukaan ilmoituksen odotusaika koskee nimenomaan lain luonnossäädöstä.

– Koska järjestelmän tavoitteena on ennaltaehkäistä kaupan esteitä, notifiointi tehdään siinä vaiheessa, kun laista on vasta säädösluonnos. Odotusaika on sitä varten, jos joku toinen jäsenvaltio tai komissio tekee huomautuksia siihen liittyen ja katsoo, että tästä olisi mahdollisesti muodostumassa kaupan este. Myös jäsenvaltio on velvollinen huomioimaan mahdollisuuksien mukaan ne huomiot ennen kuin kansallinen lainsäädäntöprosessi viedään loppuun.

Huhtalan mukaan näin oli toimittu tässäkin tilanteessa. Huhtala kertoo, että TEM hallinnoi ilmoitusmenettelyjärjestelmää. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) vastaa tupakkalain valmistelusta ja direktiivin velvoitteiden noudattamisesta.

– Ainoa menettelypuute oli, että lopullista säädöstekstiä ei ollut toimitettu.

Huhtala ei halua ottaa kantaa siihen, että sähkötupakkakauppiaat ovat kiellosta eri mieltä.

– Meidän näkemyksemme mukaan prosessi on nyt saatettu loppuun, ja siinä mielessä tällä ei ole vaikutusta lain voimassaoloon. Kyllä meidän näkemyksemme mukaan tämä laki on ihan normaalisti voimassa.