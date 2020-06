Työllisyyden kohentamiseen löytymässä heikosti eväitä vuosi sitten perustetuista työryhmistä

Vajaa vuosi sitten perustetuista työllisyysryhmistä näyttää tulevan niukasti apua hallituksen työllisyystavoitteen saavuttamiseen. Hallitus aikoo päättää aiempaa kunnianhimoisemmasta työllisyystavoitteesta kesälomien jälkeen, mutta keinot ovat vielä avoinna.

STT:n haastattelemien työmarkkinatuntijoiden mukaan hallituksen asettamien 7–8 työllisyystyöryhmän työ ei ole juuri edennyt. Tahti hidastui keväällä, kun energia meni koronakriisin akuuttiin hoitoon niin työmarkkinajärjestöissä kuin ministeriöissäkin.

Työmarkkinakentällä odotetaan, että runsaslukuista työryhmien määrää vähennetään ja niitä ehkä yhdistettäisiin. Ryhmissä on etsitty esimerkiksi keinoja parantaa työvoimapalveluita, työssä jaksamista, helpottaa työperäistä maahanmuuttoa ja pohdittu työttömyysturvan uudistamista.

Myös etenemistä on silti tapahtunut. Kesäkuussa hallitus antoi eduskunnalle esityksen työvoimapalveluiden kokeilusta, jossa palveluita siirrettäisiin osin kuntien vastattavaksi. Tavoitteena on parantaa varsinkin pidempään työttömänä olleiden tai muutoin vaikeasti työllistyvien pääsyä töihin. Tuloksia odotetaan kuitenkin vasta 2,5 vuoden kokeilun jälkeen.

Hallituksen tavoitteena on vakauttaa julkisen velan suhde bruttokansantuotteeseen vuosikymmenen loppuun mennessä. Osana tätä tavoitetta hallitus nostaa aiempaa tavoitettaan työllisten määrän lisäämisestä 60 000:lla. Kuinka paljon ja mitä reittiä tavoitteeseen päästään, on tieto, jota odotetaan syyskuun puolivälissä pidettävästä budjettiriihestä.

Koronatoimet jo pohjana

SAK:n puheenjohtajan Jarkko Elorannan mukaan työllisyysryhmien rooliksi näyttää jääneen tausta- ja valmistelumateriaalin tuottaminen.

Kevään mittaan työmarkkinajärjestöt ovat tehneet tiivistä yhteistyötä koronatoimien takia. Ne olivat mukana myötävaikuttamassa siihen, että muun muassa lomautuspäätöksiä helpotettiin ja toisaalta työttömyysturvaa parannettiin.

– Varmasti työtä jatketaan elokuussakin, mutta syntyykö siitä jotain budjettiriiheen, en osaa sanoa. Vaikka ei syntyisikään, jatkamme koronatilanteen vaikutusten seurantaa eli tarvitaanko myös keskusjärjestötasolta uutta reagointia, Eloranta sanoo.

Koronapaketeilla on ollut Elorannan mukaan jo sinänsä merkittävä työllisyysvaikutus.

– Sitä ei pidä unohtaa, että me olemme jo tehneet tosi paljon muutoksia, joilla on ollut vaikutuksia työllisyyteen ja toimeentuloon. Silloin tietysti ihmisten kyky ja halu tehdä vaikkapa lisäleikkauksia on todella vaikea.

SAK on suhtautunut hallituksen työllisyystavoitteeseen alun perinkin kriittisesti, koska päätettyjen toimien todellista vaikutusta voi olla vaikeaa laskea.

– Päätösperusteinen työpaikkojen tarkastelu on meidän mielestämme aika teoreettista, ja mittaamiseen liittyy todella suuria ongelmia.

Työllisyysasteen tämänhetkinen tavoite 75 prosenttia on sekin hänen mielestään liian yksipuolinen tavoite, koska rinnalla pitäisi seurata työtuntien määrän lisääntymistä.

Aikataulu näyttää vaikealta

STTK:n johtaja Katarina Murto arvioi, että hallitus joutuu pidentämään syksyn budjettiriihessä työllisyystavoitteensa aikajännettä. Alun perin tavoitteena oli, että syksyllä olisi tehty päätökset 30 000 työllisen osalta.

– Työllisyysasteen nostaminen sinne 75 prosenttiin on tosi tärkeää, mutta koronan takia aikajänne kyllä muuttuu.

Tavoitteen toteutumiseen vaikuttaa hänen mukaansa myös se, miten talous lähtee toipumaan ja tuleeko Suomeen toista koronaepidemian aaltoa.

EK:n johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari toivoo, että hallitus pystyisi tekemään päätöksiä, jotka johtavat työllisten määrän lisäämiseen, jo budjettiriihessä. Työmarkkinajärjestöjen rooliin hän ei ota sen tarkemmin vielä kantaa.

– Kyse on merkittävistä rakenteellisista uudistuksista, joilla vaikutetaan sekä työvoiman tarjontaan että kysyntään.

Osa ratkaisuista on hänen mukaansa varmasti sellaisia, että niistä ei kaikista pidetä.

Palkansaajapuolella ainakin työttömyysturvan heikennykset torjutaan. STTK:n Murto sanoo, että koronakriisin takia ei ole tarpeen tehdä pysyviä muutoksia työlainsäädäntöön tai työttömyysturvaan.

– Tällä hetkellä nähdään niin, että ei ole valmiutta niistä keskustella eikä pidetä muutoksia tarpeellisena.

Palkansaajapuoli turvaisi toimeentuloa

Minkälaisiin heikennyksiin suomalaisten kannattaisi valmistautua?

Eloranta ei haluaisi pelotella ihmisiä uusilla kiristyksillä. Katse kannattaa hänen mielestään pitää siinä, että lomautukset päättyvät ja työttömyysturvan maksatukset saadaan aikatauluun.

– Osa ihmisistä on joutunut odottamaan rahaa tosi pitkään, viikkoja, te-toimistojen ja työttömyyskassojen ruuhkien takia. Ihmisillä on tosi vaikeita tilanteita. En lähtisi tässä tilanteessa pelottelemaan, että vielä entisestään kiristetään, Eloranta vastaa.

Myös STTK:n Murto painottaa, että lomautettujen ja työttömien toimeentulo pitäisi turvata. Järjestö on siksi esittänyt työttömyysturvan tason korottamista 50 eurolla kuukaudessa.

Työllisyyden parantamisessa tärkeää on Murron mielestä parantaa työvoimapalveluita ja kiinnittää huomiota työkykyyn.

– Korona on aiheuttanut ihmisten henkiseen jaksamiseen isojakin haasteita, ja niitä on ollut jo aiemmin.

Eloranta muistuttaa, että reilun vuoden päästä neuvoteltavat työehtosopimukset ovat keino hallita työmarkkinoita. Silloin raamina on sen hetkinen taloustilanne.

– Työttömyysturvaan en lähtisi povaamaan mitään järisyttäviä muutoksia, koska pitkittyneessä työttömyydessä ihmisten toimeentulosta on pidettävä hyvää huolta.