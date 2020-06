Koronakriisi kahmaisi mediatilan, hallitus hyötyi näkyvyydessä

Koronaepidemian vastainen taistelu on tuonut tavallista enemmän näkyvyyttä hallitukselle, mikä näkyy etenkin pääministeripuolue SDP:n kannatuksessa. Näin arvioivat STT:n haastattelemat tutkijat, joiden mukaan tilanne on Suomessa ollut samankaltainen kuin monissa muissakin maissa.

– Hallitus, joka pyrkii osoittamaan, kuinka se kontrolloi tätä tilannetta ja on yhteiskunnan tukena, saa paljon näkyvyyttä, sanoo valtio-opin yliopistonlehtori Emilia Palonen Helsingin yliopistosta.

Kuvioon kuuluu, että oppositio antaa aluksi hallitukselle työrauhan kriisin hoitamiseen. Näin kävi myös Suomessa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Oppositiossakin ajateltiin, että ei näytä kovin hyvältä, jos se alkaa heitellä kapuloita rattaisiin, kun hallitus yrittää hoitaa tämmöistä vakavaa kriisiä, arvioi valtio-opin professori Ilkka Ruostetsaari Tampereen yliopistosta.

Suomessa tilanne kuitenkin muuttui pikku hiljaa, kun oppositio pääsi esittämään kritiikkiä esimerkiksi viranomaiskoordinaation ongelmista Helsinki-Vantaan lentokentällä ja maskikauppasotkuista.

Palosen mukaan kokoomus on sittemmin pyrkinyt olemaan esillä eri tavoin. Myös perussuomalaiset on hakenut kaistatilaa ulostuloilla, jotka eivät liity koronaan. Sitä vastoin pienemmät oppositiopuolueet ovat näkyneet julkisuudessa vähemmän, koska ne yleensä profiloituvat omissa erikoiskysymyksissään. Niitä ei välttämättä kriisiaikana haluta nostaa esiin.

Kriisi yhdisti eri sektoreita

– Hallitusten sisällä pääministeripuolue ymmärrettävästi saa enemmän huomiota, kun se hoitaa tätä kriisitilannetta. Tämä yhdistää niin monia sektoreita, eikä ole yhden ministerin kontolla, Palonen sanoo.

Myös Ruostetsaaren mielestä on luonnollista, että kriisin hoito on henkilöitynyt pääministeri Sanna Mariniin (sd.). Ruostetsaaren mukaan julkisuutta on silti riittänyt muillekin hallituspuolueiden johtajille.

Hallituksen Ruostetsaari arvioi tähän saakka esiintyneen varsin yhtenäisesti. Tilanne saattaa kuitenkin muuttua, kun siirrytään elvytysvaiheen jälkeen sopeuttamiseen.

– Hallituspuolueiden välille nousee varmasti enemmän jännitteitä siitä, miten taloutta nyt tasapainotetaan ja velkaantumista heikennetään.

Tilaa muille aiheille

Koronakriisin vuoksi poliittinen agenda on ollut normaalia suppeampi, kun muut asiat ovat jääneet taka-alalle. Ruostetsaari arvioi, että yksittäisten kansanedustajien on ollut vaikea tuoda omia tavoitteitaan esiin, mutta tämä on nyt muuttumassa. Ja vaikka valtakunnantasolla ei ole ollut tilaa uusille avauksille, tilanne voi olla eri vaalipiiritasolla, maakunnissa ja kunnissa.

– Tietysti kansanedustajat voivat korona-aikanakin kirjoittaa lehtien yleisönosastoille ja osallistua sosiaalisessa mediassa keskusteluihin.

Palonen puolestaan vinkkaa, että nyt voisi poliitikoilla olla hyvä sauma käydä kuuntelemassa ihmisiä toreilla ja niissä tapahtumissa, mitä koronarajoitusten puitteissa järjestetään.