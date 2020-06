Suomessa on todettu viisi uutta koronavirustartuntaa

Eniten tartuntoja on Helsingissä, missä niitä on tähän mennessä todettu 2 733. LEHTIKUVA / Roni Rekomaa

Suomessa on vuorokauden aikana todettu viisi uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Vahvistettuja tapauksia on nyt yhteensä 7 214.

Eniten tartuntoja on Helsingissä, missä niitä on tähän mennessä todettu 2 733. Seuraavaksi eniten tautitapauksia on todettu Vantaalla (886) ja Espoossa (816). Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella on 5 283 tartuntaa.