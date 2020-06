Matkahuollolle tunnistepohjainen lippu- ja maksujärjestelmä

Matkahuolto ottaa tunnistepohjaisen lippu- ja maksujärjestelmän käyttöön asteittain koko maassa.

Ensimmäiset tunnistepohjaiset matkakortit tulevat käyttöön heinäkuun alussa Kokkolassa, ja seuraavana on vuorossa Forssan alue elokuun alussa.

– Tavoitteena on, että uusi järjestelmä on käytössä koko Suomessa kesällä 2021. Koko Uusimaa on määrä saada sen piiriin tämän vuoden loppuun mennessä, kertoi Matkahuollon matkustaja- ja liikennöitsijäpalvelujen johtaja Leila Lehtinen STT:lle tiistaina.

Muutos merkitsee esimerkiksi sitä, että nykyiset matkakortit vaihdetaan uutta teknologiaa sisältäviin matkakortteihin. Järjestelmä toimii matkakortilla tai matkapuhelimella, jossa on mobiilitunniste.

Matkustajan kannalta muutoksen etuja on Lehtisen mukaan esimerkiksi se, että jos matkakortin kadottaa, sen jäljellä oleva saldo selviää helposti ja turvallisesti.