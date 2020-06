Diakonissalaitos sai rahoitusta väkivaltaisen radikalisoitumisen ehkäisemiseen

Diakonissalaitos kertoo käynnistävänsä exit-hankkeen, jossa tuetaan ihmisten irtautumista aatemaailmalla perustellusta väkivallasta ja ehkäistään väkivaltaista radikalisoitumista. Tarkoituksena on, että väkivaltaisesti radikalisoituneita henkilöitä tuetaan palaamaan takaisin yhteiskuntaan.

Tuettavat ihmiset voivat olla mukana toiminnassa, jossa väkivaltaa oikeutetaan esimerkiksi uskonnolla tai poliittisella ideologialla. Tuki sisältää ohjausta eli mentorointia ideologiaan liittyen, mielenterveyspalveluita ja käytännön apua esimerkiksi asunnon, työn tai koulutuspaikan hankkimisessa.

– Radikalisoitumisen taustalla on useimmiten trauma tai traumaattinen kokemus, jonka seurauksena ihminen menettää perusluottamuksensa muihin ihmisiin. Epäluottamus ja pelko sekä ulkopuolisuuden kokemus etäännyttävät ihmisiä radikalisoitumisen alakulttuureihin. Exit-toiminta sisältää yksilöohjausta, jossa rakennetaan pitkäjänteisesti luottamusta ja autetaan ihmistä löytämään uutta sisältöä elämään, kertoo Diakonissalaitoksen toimialajohtaja Ilkka Kantola tiedotteessa.

Tavoitteena maanlaajuinen palvelu

Rahoituksen myönsi sisäministeriö, ja rahat tulevat EU:n sisäisen turvallisuuden rahastosta. Diakonissalaitos haki hankkeeseen noin 210 000 euron tukea. Diakonissalaitos pyrkii saamaan toiminnalle pysyvän rahoituksen, jotta palvelut pysyvät saatavilla jatkossakin.

Sisäministeriön kehityspäällikön Tarja Mankkisen mukaan tavoitteena on yhteistyössä viranomaisten kanssa saada aikaan maanlaajuinen järjestöjen vetämä exit-palvelu deradikalisaation tukemiseksi.

– Diakonissalaitoksella on hyvät edellytyksen koordinoida hanketta, sillä heillä on osaamista verkostotyöskentelystä sekä työstä yhteiskunnan eri marginaaleissa ja syrjäytymisvaarassa olevien ryhmien kanssa. Diakonissalaitos on hoitanut myös sodan, pakolaisuuden ja kidutuksen vuoksi vaikeasti traumatisoituneita ihmisiä yli 26 vuoden ajan, sanoo Mankkinen tiedotteessa.