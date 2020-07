Myrsky katkaisi sähköt jopa sadaltatuhannelta – sähköverkot paikoin täysin tuhoutuneet

Päivö-myrsky katkaisi sähköt jopa sadaltatuhannelta asiakkaalta, ilmoittaa Energiateollisuus. Sähköttä oli vielä puolenpäivän jälkeen noin 17 500 taloutta. Paikoin sähköverkot ovat Energiateollisuuden mukaan täysin tuhoutuneet, mikä hidastaa verkon korjaamista ja sähköjen palauttamista.

Edellisen kerran sadantuhannen sähkökatkon raja ylittyi viime vuoden alkaessa Aapeli-myrskyssä.

Sähkökatkoksia oli puoliltapäivin kaikkiaan 55 kunnassa ja 13 sähköyhtiön alueella.

Tällä hetkellä sähkökatkot painottuvat Itä-Suomeen Savon maakuntiin, Pohjois-Karjalaan ja Kainuuseen. Sähkökatkoja on kuitenkin myös esimerkiksi Espoossa, Oulussa sekä Janakkalassa.

Eniten sähköttä on koteja Pohjois-Karjalan Lieksassa, missä katkoksia on liki 1 600, ja naapuri Nurmeksessa, jossa sähköttä on noin 1 300 taloutta.

Sähköyhtiöistä eniten kiirettä on korjauksissa Pohjois-Karjalassa PKS:llä, jonka asiakkaista on sähköttä runsaat 13 000.

Junia korvataan busseilla

Myrskyn aiheuttamat ratavauriot ja sähkökatkot aiheuttavat häiriöitä junaliikenteelle usealla rataosalla, kertoo VR.

Junat korvataan busseilla Pohjois-Savossa Suonenjoen ja Lapinlahden välillä. Tämä radan sähkökatkos saataneen korjattua keskiviikkoiltaan mennessä. Samoin kaksi junavuoroa korvataan busseilla välillä Pieksämäki–Joensuu.

Lisäksi junien kaukoliikenteessä on useilla rataosilla viivästyksiä, joista pisimmät ovat yli kaksi tuntia.

Myös maantieliikenteelle aiheutuu myrskystä paikoin haittaa tielle kaatuneiden puiden vuoksi.

Eniten sadetta Pielavedellä, kovin tuuli Kuopiossa

Ilmatieteen laitoksen mukaan Päivö-myrskyn tuulet olivat aamulla jo heikentyneet, mutta maan pohjoisosassa on saatu vielä yleisesti vesisadetta.

Myrskyn aikana suurimmat sademäärät tulivat itäiseltä Uudeltamaalta Keski-Suomeen ja Kainuuseen. Monin paikoin vettä tuli peräti 50 millimetriä, mikä vastaa koko kesäkuun keskimääräisiä sademääriä.

Suurin tilastoitava vuorokauden sademäärä oli Pielavedellä Venetmäen asemalla havaittu 90,8 milliä, kertoo Ilmatieteen laitos. Tilastoihin tallennettavat havainnot ovat aamuyhdeksästä seuraavan aamun kello yhdeksään.

Kovimmat tuulet puolestaan koettiin Kuopion Ritoniemessä. Siellä keskituuli oli nyt 21,4 sekuntimetriä ja puuskissa tuuli 27,4 sekuntimetriä.

Myrskytuuli puhaltaa, kun kymmenen minuutin keskituuleksi mitataan vähintään 21 metriä sekunnissa.

Etelästä saapunut myrskykeskus rantautui eilen Kymenlaakson tienoille ja alkoi kulkea kohti Kainuuta.

Tavoitteena säävarma sähköverkko

Energiateollisuuden mukaan Päivö osoitti taas kerran, miten altis ilmajohtoverkko on luonnonilmiöille.

– Onneksi verkkoinvestoinnit etenevät ja yhä useampi asiakas saadaan säävarman sähkönjakelun piiriin, sanoo Energiateollisuuden johtaja Kenneth Hänninen tiedotteessa.

Ilmajohtoja on korvattu maakaapeleilla, ja johtoja on siirretty metsistä tienvarsille.

Tämän myrskyn painottuminen Itä-Suomeen lisäsi Hännisen mukaan katkojen määrää.

– Idässä asutus on harvaa, maaperä kivikkoista, ja järviä on paljon. Siellä maakaapelointi on hitaampaa ja kalliimpaa kuin muualla.

Energiateollisuuden tietojen mukaan sähkökatkot jäävät silti jo nykyisin yleisesti lyhyemmiksi kuin ennen.

Hänninen tuo esiin myös sen, että ilmastonmuutoksen vastainen työ edellyttää sähkön käytön tuntuvaa lisäämistä. Hänen mukaansa sähköverkkoyhtiöt aikovat vastata haasteeseen varmistamalla jokaiselle suomalaiselle varman sähkön saannin.