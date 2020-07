Sarjakuristaja Michael Penttilä on valittanut murhatuomiostaan korkeimpaan oikeuteen – väittää tutkintaa asenteelliseksi

Sarjakuristaja Michael Penttilä vaatii korkeinta oikeutta (KKO) ottamaan murhatuomionsa käsittelyyn. Penttilä katsoo, että syyte murhasta pitäisi hylätä ja hänet pitäisi tuomita sen sijaan taposta määräaikaiseen vankeusrangaistukseen.

Penttilä kuristi toissa vuoden keväällä viisikymppisen naisen hengiltä tämän asunnossa Helsingin Kalliossa. Oikeuden mukaan hän käytti väkivallassa käsiä, nahkavyötä ja sukkahousuja.

Penttilä oli kertomansa mukaan mennyt uhrin asunnolle tarkoituksenaan saada intiimihierontaa. Henkirikoksen jälkeen Penttilä vietti uhrin asunnossa yli kaksi vuorokautta ja oikeuden mukaan pyrki hävittämään jälkensä.

Penttilä tuomittiin huhtikuussa elinkautiseen murhasta Helsingin hovioikeudessa. Penttilälle tehdyn mielentilatutkimuksen perusteella oikeus katsoi, että hän oli tekohetkellä syyntakeinen eli ymmärsi tekonsa seurauksen.

Hovioikeus piti käräjäoikeuden tavoin tekoa erityisen raakana ja julmana sekä kokonaisuutena arvioiden törkeänä. Hovioikeuden mielestä usean eri tekovälineen käyttäminen kertoi sitkeästä surmaamispyrkimyksestä. Lisäksi pitkittynyt tekotapa aiheutti uhrille suuria tuskia ja Penttilä jatkoi puolustuskyvyttömän uhrin kuristamista, tuomiossa todetaan.

Myös käräjillä Penttilä tuomittiin elinkautiseen murhasta.

Penttilä kiistää pitkittäneensä tekoa

Tänään kirjatussa valituslupahakemuksessa Penttilä muun muassa moittii asian esitutkintaa asenteelliseksi. Penttilän mukaan hänestä tehdyssä dokumentissa poliisit sanovat, että tutkinnassa on pyritty saamaan Penttilä tuomituksi murhasta ja pidetyksi vankilassa.

– Ottaen huomioon tämä esitutkintaan liittyvä asenteellisuus ja edelleen se, että tällä on voinut olla vaikutusta koko tutkintaan ja sen sisältöön, korkeimman oikeuden käsittely asiassa on tarpeen, valituslupahakemuksessa sanotaan.

Penttilän mukaan hovioikeus on arvioinut väärin asiassa esitettyä näyttöä. Syytettä on hänen mukaansa täydennetty käräjäkäsittelyä edeltävänä iltana, jolloin siihen on lisätty väite teon pitkittämisestä ja useista tekovälineistä. Penttilän kirjallinen vastaus taas on kohdistunut syytteen alkuperäiseen muotoiluun.

Penttilä kiistää, että olisi pyrkinyt tahallisesti pitkittämään tekoaan. Hänen mukaansa pitkittämisestä ei ole näyttöä.

– Asiassa ei myöskään ole näytetty sitä, että uhri olisi kärsinyt voimakkaista kivuista tai tuskasta ennen kuolemaansa, valituksessa sanotaan.

Penttilä on myös kiistänyt menneensä uhrin asunnolle surmaamistarkoituksessa. Hänen mukaansa tilanne kärjistyi naisen luona tämän tunnistettua hänet.

– Uhri on ruvennut huutamaan ja haukkumaan Penttilää friikiksi sekä sarjakuristajaksi. Penttilä on joutunut paniikkiin ja tarttunut uhria kaksin käsin kaulasta ja kuristanut, vastauksessa sanotaan.

Penttilän mukaan hän teki henkirikoksen pikaistuksissaan.

Tuomittu aiemmin kolmesta kuristamalla tehdystä henkirikoksesta

Penttilä on aiemmin kuristanut hengiltä äitinsä, 12-vuotiaan tytön ja naistuttavansa. Hänet on tuomittu näistä rikoksista eripituisiin vankeusrangaistuksiin. Henkirikosten lisäksi hänellä on tuomiot muun muassa törkeästä raiskauksesta, vapaudenriistosta ja kolmesta törkeästä pahoinpitelystä.

Toissa vuonna hovioikeus tuomitsi Penttilän kahden ja puolen vuoden vankeuteen törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Hovioikeuden tuomion mukaan hän oli laatinut suunnitelman kuristaa samassa taloyhtiössä asuvaa 17-vuotiasta tyttöä. Oikeuden mukaan päämääränä oli vähintäänkin pahoinpidellä tyttöä törkeästi, mutta ei välttämättä käyttää kuolemaan johtavaa väkivaltaa.

Hovioikeudelle kyseistä tuomiota varten lausunnon antanut erikoispsykologi totesi, että Penttilällä on seksuaalinen tarve, jota tämä ei kykene täysin hallitsemaan. Hovioikeus katsoi lausuntoon ja aiempaan rikoshistoriaan nojaten, että Penttilällä on pakonomainen tarve kuristaa.