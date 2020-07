Kotimaan matkailubuumissa vuokra-autot viedään käsistä – "Edulliset autot ovat käytännössä loppu"

Jos vielä mielii löytää vuokra-auton kesän lomamatkalle Suomessa, voi paikoin olla tarjolla ei-oota – tai ainakin saa varautua maksamaan autosta pitkän pennin.

Kun ulkomaille ei käytännössä pääse, ovat suomalaiset lomanviettäjät kääntäneet katseensa kotimaahan.

Moni saattaa myös vielä pelätä joukkoliikenteen tartuntariskiä, jolloin vuokra-auto voi tuntua turvallisemmalta valinnalta, jos omaa ei ole.

Koronan aiheuttama kaluston vähentäminen, ja sitä seurannut suomalaisten kova kiinnostus ovat aiheuttaneet sen, että vuokra-autoja hädin tuskin riittää kaikille halukkaille, kertovat suuret vuokra-autoketjut Hertz, Sixt, Avis ja Budget STT:lle.

Kysyntä alkoi kasvaa juhannuksena

– Edulliset autot ovat käytännössä loppu. Isompia ja kalliimpia on vielä saatavilla, sanoo Sixt-ketjun maajohtaja Tuomas Valta.

Kevään pudotuksen lisäksi oli odotettavissa, ettei ulkomaisia matkailijoita vielä muutamaan kuukauteen ole saapumassa, joten kalustoa jouduttiin kesäksi vähentämään.

– On myyty olemassa olevaa kalustoa, eikä ole otettu niin monta uutta autoa sisään, kertoo Ari Ilonen, Avis ja Budget -vuokraamoja Suomessa edustavan Helkama Rentin toimitusjohtaja.

Vähentyneen kaluston käyttöaste on nyt kova.

– Meillä autot ovat olleet jo ennen juhannusta ja siitä lähtien pitkälti kaikki ajossa, Ilonen sanoo.

Esimerkiksi viikon varaus henkilöautolle 17. heinäkuuta alkaen Helsingistä maksaisi edullisimmillaan lähes 500 euroa kaksi viikkoa aiemmin varattuna. Hinnat vaihtelevat vuokraamojen välillä paljon.

Trendinä pidemmät vuokraukset

Kotimaan vuokra-autobuumi vaikuttaa jatkuvan koulujen alkuun asti eli elokuun puoleenväliin.

Erityisen paljon on noussut pidempien vuokra-aikojen kysyntä. Moni vuokraa auton nyt useammaksi viikoksi tai jopa kuukausiksi.

Kovin kysyntä keskittyy Helsinkiin, pääkaupunkiseudulle ja muihin suuriin kaupunkeihin.

– Olemme siirtäneet autoja muualta Suomesta pääkaupunkiseudulle, jotta pystyttäisiin vastaaman täällä kasvaneeseen kysyntään, kertoo Hertzin toimitusjohtaja Hannu Mikkonen.

Sixtin Tuomas Vallan mukaan kotimaan lentoliikenteen hienoisen elpymisen myötä myös pohjoisemman Suomen kysyntä on vilkastumassa.

Ulkomaisten matkailijoiden poissaolo näkyy

Ulkomaisten asiakkaiden osuus on vuokra-automarkkinoilla merkittävä, kesäisin yleensä keskimäärin puolet asiakkaista.

Ulkomaisten matkailijoiden poissaolon ja vähennetyn kaluston vuoksi vuokraustaso on nyt kotimaan buumista huolimatta tyypillistä kesää matalammalla.

– Luulen, että jäädään kokonaisuutena noin kolmannes takamatkalle, sanoo Ari Ilonen.

Kevään pahimmasta koronakuopasta ollaan kuitenkin jo kaukana.

– Maalis–huhtikuussa toimialalta katosi 90 prosenttia volyymista. Kun tilanne oli pahimmillaan, ei olisi uskonut, että kotimaan matkailu vaikuttaa näin voimakkaasti, Sixtin Tuomas Valta sanoo.

Kovan kysynnän edessä kannattaa tietenkin pyrkiä lisäämään kalustoa, mutta aivan käden käänteessä se ei käy. Epävarmassa tilanteessa kotimaan matkailun nousua ei myöskään vielä keväällä voinut ennustaa.

– Vuokra-auto on aika pitkäaikainen investointi. Niiden lisääminen muutaman kysyntäpiikin vuoksi on hankalaa. Vuokra-auton käyttöaika on keskimäärin 15–18 kuukautta, ja ajoa pitäisi olla koko ajan, Hertzin Hannu Mikkonen huomauttaa.