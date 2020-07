Turvallisia matkailumaita listataan tänään hallituksen neuvotteluissa

Hallitus arvioi taas tänään matkustusrajoitusten purkamista neuvotteluissaan Helsingin Säätytalossa. Keskusteluissa on niin sisärajojen tilanne kuin tilannekatsaus ulkorajojenkin osaltakin.

Hallitus linjasi kesäkuun lopussa, että sisärajavalvonnasta luovutaan niiden maiden osalta, joissa koronatilanne on hyvä. Kriteerinä on, että kahden viikon aikajänteellä tautitapauksia on saanut olla vain alle kahdeksan sataatuhatta ihmistä kohden. Hyvän tautitilanteen maista tultaessa ei tarvitsisi olla kahta viikkoa omaehtoisessa karanteenissa.

Tähän mennessä matkustamista on suositeltu vain Baltian maihin, Tanskaan, Norjaan ja Islantiin. Hallitus on varautunut purkamaan lisää matkustusrajoituksia maanantaina 13. heinäkuuta alkaen, ellei koronatilanne sitä ennen pahene.

Euroopan tautiviraston (ECDC) verkkosivuilla julkaistujen tietojen mukaan hyvän tautitilanteen maita olisivat ainakin Saksa, Italia, Hollanti, Kreikka, Norja, Slovakia, Irlanti, Unkari, Liettua, Kypros, Latvia, Viro, Malta ja Liechtenstein. Tanska ja Islanti ylittivät tiistaina raja-arvon (8/100 000) hienoisesti.

Rajojen avaaminen lisää tartuntoja

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r.) mukaan on selvää, että matkustusrajoituksia ei päästä purkamaan vielä kaikkien maiden osalta.

– Suomi on vetänyt aika tiukkaa linjaa, ja mielestäni se on ollut perusteltuakin tähän mennessä. Lähden siitä, että on varmasti vielä maita, jotka eivät pääse tämän matkustusrajoitusten purkamisen piiriin. Se on aivan selvää, Henriksson ennakoi tiistaina STT:lle.

Odotettavissa hänen mukaansa on, että tautitapauksia tulee jonkin verran lisää, kun matkailu lisääntyy.

– Kun rajoja lähdetään avaamaan, tartuntatapauksia tulee vähän lisää. On tärkeää, että jokainen, joka haluaa lähteä matkoille, huolehtii siitä, että ei lähde, jos on pieniäkin oireita.