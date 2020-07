Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) suosittelee, että suomalaiset matkailisivat tänä kesänä kotimaassa. Hallitus arvioi taas tänään matkustusrajoitusten purkamista neuvotteluissaan Helsingin Säätytalossa.

Hallitus linjasi kesäkuun lopussa, että sisärajavalvonnasta luovutaan niiden maiden osalta, joissa koronatilanne on hyvä. Kriteerinä on, että kahden viikon aikajänteellä tautitapauksia on saanut olla vain alle kahdeksan sataatuhatta ihmistä kohden.

Ohisalon mukaan arvioinnissa katsotaan myös taudin kehittymisen suuntaa.

Tähän mennessä matkustamista on suositeltu vain Baltian maihin, Tanskaan, Norjaan ja Islantiin.