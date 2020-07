Snellmaninkadulla Helsingin ydinkeskustassa olevassa ravintolassa on ammuskeltu. Poliisi kertoi Twitterissä, että tapahtumapaikalla on yksi loukkaantunut. Poliisin tämänhetkisten tietojen mukaan ulkopuolisiin ei kohdistu vaaraa.

Poliisi on tehnyt tapahtumapaikalla kiinniottoja, ja uhri on toimitettu sairaalahoitoon. Poliisi suorittaa parhaillaan teknistä ja taktista tutkintaa. Tekoväline on poliisin hallussa.

Liikenne Snellmaninkadulla Kruununhaassa on palautumassa normaaliksi.

Aiemmin poliisi ilmoitti, että tapahtumapaikalta poistui 4–5 henkilön seurue, jota poliisi tavoittelee. Epäillyllä kerrottiin olevan musta vaatetus ja mustat henkselit.