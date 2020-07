Finnair lisää vain yksittäisiä lentoja matkustusrajoituksista vapautettuihin maihin

Turvallisten matkailumaiden lista pidentyi keskiviikkona hallituksen päätettyä purkaa useiden maiden osalta rajaliikenteen rajoituksia. Lentoyhtiö Finnairilla ollaan luonnollisesti erittäin tyytyväisiä matkustusrajoitteiden höllentymisestä.

– Nämä matkustusrajoitusten lievennykset olivat tietysti tervetulleita ja avaavat suomalaisille uusia kohteita ja toisaalta mahdollistavat matkailun Suomeen, mikä on suomalaiselle matkailuteollisuudelle hyvin tärkeää, Finnairin mediasuhteiden johtaja Päivyt Tallqvist ynnää.

Ensi viikon maanantaista alkaen vapautuvien maiden osalta on tehty myös ratkaisuja lisälentojen osalta.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Olemme nyt lisänneet joitakin yksittäisiä lentoja heinäkuulle osaan näistä kohteista. Esimerkiksi Budapestiin, Zürichiin, Berliiniin, Wieniin ja Kööpenhaminaan olemme tämän päivän aikana lisänneet yksittäisiä vuoroja. Seuraamme koko ajan kysyntätilanteen kehitystä. Muuten meidän perusliikenneohjelmamme julkaistiin toukokuussa ja sen puitteissa lähtökohtaisesti operoimme. Meillä on kuitenkin valmius lisätä joustavasti reittejä ja lentovuoroja, Tallqvist sanoo.

Ei tilauslentoja Thaimaahan

Thaimaa on yksi kolmansista maista, josta työmatkailun ja muun välttämättömän syyn vuoksi pääsee jatkossa Suomeen.

– Heinäkuussa me lennämme neljä kertaa viikossa Bangkokiin, mutta matkustajia otetaan pelkästään Bangkok–Helsinki-lennoille. Helsinki–Bangkok-lennoilla kuljetetaan ainoastaan rahtia, näin tehdään tällä hetkellä, koska sinne ei ole mahdollista matkustajia viedä. Mutta Bangkokista Helsinkiin on matkustajalentoja neljä kertaa viikossa heinäkuussa. Thaimaalaisten matkustaminen Suomeen riippuu siitä, miten Thaimaan viranomaiset omia kansalaisiaan ohjeistavat matkustamisesta, Tallqvist tiivistää.

Työ- ja elinkeinoministeriön työvoiman maahanmuutto- ja kotouttamisyksikön Olli Sorainen kertoi aiemmin torstaina STT:lle, että Thaimaan työministeriön päätös thaimaalaisten marjanpoimijoiden päästämisestä Suomeen on lykkääntymässä.

Finnairilla ei ole tarkoitusta lentää erillisiä tilauslentoja, jotta thaimaalaiset marjanpoimijat saataisiin Suomeen.

– Ei ole. Neljä kertaa viikossa lennämme Helsingistä Bangkokiin. Olettaisimme, että nämä palvelevat mahdollisesti myös tätä asiakaskuntaa, Tallqvist toteaa.

Poimijoiden kiintiöksi on määritelty Thaimaassa 3 000 poimijaa.

Vielä rajoitteiden armoilla

Finnair mainitsi toukokuussa julkaisemassaan tiedotteessaan aloittavansa Pekingin ja New Yorkin lennot kesällä. Niitä se ei ole vielä päässyt aloittamaan.

– Toukokuun 18. päivä, kun meidän liikenneohjelmamme julkaistiin, niin me esitimme parhaan mahdollisen näkemyksemme silloin käytettävissä olleen tiedon varassa. Kaikkia lentoja ei ole päästy aloittamaan. Esimerkiksi New Yorkiin emme ole vielä päässeet lentämään. Se ei ole matkustusrajoitusten puitteissa mahdollista tai järkevää. Myös Peking on vielä niin, ettemme ole päässeet aloittamaan sitä reittiä, Tallqvist kertoo.

Kiinaa odotetaan

Hallitus linjasi muun muassa Kiinan-liikenteen vapautumisesta työmatkaliikenteelle ja muulle välttämättömälle liikenteelle vastaavin rajoituksin kuin sisärajoilla, 13. heinäkuuta alkaen. Finnairilla toivotaan liikenteen aloittamista, mutta ensin on odotettava päätöksiä.

– Jos sinne saamme luvan lentää, niin totta kai se on meidän toiveemme, että sinne päästään lentämään. Mutta se riippuu Kiinan viranomaisista, miten he avaavat lentoyhteyksiä ulkomaisille lentoyhtiöille.

– Meillä on Shanghai siellä varmaan ensimmäinen kohde. On meidän toiveemme, että pääsemme sen aloittamaan, mutta se riippuu luonnollisesti kiinalaisten viranomaisten päätöksistä.