Espoon Suurpellon ampumisesta epäillyistä ainakin toisella on Helvetin enkelit -taustaa, selviää tuomioistuimen asiakirjoista

Espoon Suurpellon ampumisesta epäillyistä miehistä ainakin toisella on taustaa Helvetin enkeleistä, käy ilmi aiemmista tuomioistuimen asiakirjoista. Poliisi on kertonut, että molemmilla murhasta epäillyillä on vahva kytkös järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Tutkinnanjohtaja ei tämän tarkemmin kommentoi epäiltyjen taustoja.

Kaksikkoa vaaditaan vangittavaksi tänään puolenpäivän jälkeen Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Heitä epäillään vuonna 1995 syntyneen miehen murhasta. Mies ammuttiin Suurpellon Klariksentiellä kuoliaaksi tiistaina iltayhdeksän aikaan. Epäillyn taustasta kertoi aiemmin MTV. Sen mukaan myös toisella epäillyllä on yhteyksiä Helvetin enkeleihin.