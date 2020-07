Paloturvallisuus on asiantuntijan mukaan Suomessa pääosin kunnossa, mutta valvonta on vaikeaa – tulipalon leviäminen voi olla kiinni pienistäkin virheistä rakentamisessa

Jyväskylässä pahoin palanut senioritalo valmistui vuonna 2018, ja moni on ihmetellyt kuinka tuli levisi uudessa rakennuksessa niin nopeasti. Paloturvallisuuteen liittyvät määräykset ovat kuitenkin olleet Suomessa kunnossa jo vuosikymmeniä.

– Määräykset ovat olleet hyvällä mallilla 1970-luvulta asti, sanoo vanhempi asiantuntija Ilpo Leino Suomen pelastusalan keskusjärjestöstä.

Kaikki rakennukset on nykyään jaettava palo-osastoihin. Asuinrakennuksessa yksi osasto on yleensä asunto, toimistorakennuksissa sallitaan suuremmatkin osastot. Osastojen pitäisi olla toisistaan niin hyvin eristettyjä, ettei tuli pysty helposti leviämään niiden välillä.

Muiden asiantuntijoiden tapaan Leinokin ihmettelee Jyväskylän palon nopeaa leviämistä etenkin alas ja sivusuuntiin. Hän kuitenkin muistuttaa, että leviäminen voi olla pienistä virheistä kiinni.

– Ongelma ovat kuumat savut, jotka voivat olla monen sadan asteen lämpöisiä. Jos rakenne ei ole tiivis ja sieltä pääsee savua läpi, se sytyttää rakenteita.

Rakennusvalvonta valvoo työmaita, mutta esimerkiksi lopputarkastuksissa on mahdotonta nähdä rakenteiden sisään piiloon jääneitä asioita, joiden toteutuksessa on virheitä. Valvonnan rooli on lähinnä varmistaa, että tehdyt suunnitelmat ja niitä toteuttavat tahot ovat asianmukaisia.

– On vähän vanhakantaista ajattelua, että viranomainen tai ulkopuolinen taho olisi siellä valvomassa. Joskus ehkä olikin niin, Leino sanoo.