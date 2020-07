Pääministeri Marin: EU-maat ovat vielä kaukana toisistaan – on mahdollista, että sopua ei synny vielä tänä viikonloppuna

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan jäsenmaat ovat vielä kaukana toisistaan ennen viikonlopun neuvotteluita elpymispaketista ja monivuotisesta budjetista. Marinin mukaan on mahdollista, että sopua ei synny vielä tänä viikonloppuna.

EU-maiden johtajat neuvottelevat huomenna ja lauantaina Brysselissä isosta kokonaisuudesta, johon kuuluvat 750 miljardin euron elpymispaketti ja tulevan seitsemän vuoden rahoituskehys, joka olisi viimeisimmän ehdotuksen mukaan 1 074 miljardia euroa.

Marin kävi tänään kuultavana eduskunnan suuressa valiokunnassa, jolta hän saa neuvottelumandaatin.

Suomen tavoitteena on, että elpymisrahasto pienenee ja että suunniteltua isompi osuus jaettaisiin jäsenmaille lainoina. Marinin mukaan on tärkeää, että kokonaisuus on tarkkarajainen, jotta Suomen vastuut ovat tarkasti selvillä. Tällaisenaan Suomi ei voi hänen mukaansa vielä hyväksyä kokonaisuutta.

Marin ei kertonut tarkemmin, missä Suomen reunaehdot kulkevat.

Nyt neuvoteltava elpymispaketti on hänen mukaansa kertaluonteinen, eikä siitä pidä "missään nimessä tehdä pysyvän kaltaista ratkaisua".

– Elämme erittäin poikkeuksellista kriisiä, ja elpymisväline on vastaus nimenomaisesti koronakriisiin ja sen aiheuttamaan taloudelliseen kurimukseen, jossa kaikki me maat olemme.

Suomen kumppanit neuvotteluissa ovat herättäneet keskustelua, koska se ei ole suoraan ollut mukana tiukimmassa ryhmässä. Marinin mukaan Suomi tekee elpymispakettiin liittyen läheistä yhteistyötä juuri nuukan nelikon eli Itävallan, Hollannin, Ruotsin ja Tanskan kanssa.

Rahoituskehyksessä Suomelle on tärkeää, että budjetin koko on kohtuullinen. Siten huippukokouksia johtavan Charles Michelin viimeisin kompromissiesitys on Marinin mukaan liikkunut oikeaan suuntaan.

Suuri valiokunta tukee neuvotteluiden jatkamista elpymispaketista

Eduskunnan suuri valiokunta tukee sitä, että Suomi jatkaa neuvotteluita EU:n elpymispaketista. Valiokunta pitää paketin syntymistä tarpeellisena, kertoo puheenjohtaja Satu Hassi (vihr.).

Valiokunta on samaa mieltä hallituksen kanssa siitä, että elpymispaketin kokoa pitäisi pienentää ja siitä suunniteltua isompi osuus pitäisi jakaa jäsenmaille lainoina.

Suomen tavoitteena on, että välineen voimassaoloaika rajataan esitettyä neljää vuotta lyhyemmäksi.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Charles Michelin tuorein kompromissiehdotus on valiokunnan mukaan edennyt Suomen kannalta oikeaan suuntaan. Elpymiskokonaisuus ei silti sellaisenaan ole Suomen hyväksyttävissä.