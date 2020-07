Suomessa on todettu viisi uutta koronavirustartuntaa, tartuntoja yhteensä 7 293

Suomessa on todettu viisi uutta koronavirustartuntaa vuorokauden aikana, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Tartuntoja on yhteensä 7 293.

Luku on pienempi kuin eilen, mikä johtuu THL:n muuttuneesta tilastointitavasta.

Koronavirustapausten yhdistämisen aikaväli on tähän asti ollut kolme kuukautta. Jos samasta henkilöstä on koronavirusilmoitus esimerkiksi maaliskuulta ja kesäkuulta, on tartuntatautirekisteriin kirjattu kaksi eri koronatapausta.

Eilisestä lähtien aikaväli muutetaan vuodeksi. Tämä on johtanut tapausten lukumäärän laskuun.

Joskus myös tartuntatautirekisterin ilmoituksia perutaan, jos esimerkiksi laboratoriotestitulos on ollut väärä.

Testattuja näytteitä on yhteensä noin 294 900, joka on noin 3 800 enemmän kuin eilen.