Suomeen pääsee jo paristakymmenestä maasta, mutta ulkomaalaisten hotellivaraukset loistavat vielä poissaolollaan – "Täytyy mennä tämä kesäaika kotimaan matkailun varassa"

Vaikka matkustusrajoitukset Suomeen höllentyivät monien Euroopan maiden kohdalla tällä viikolla, ei turistikohteissa kannata varautua vielä mihinkään ulkomaalaisten matkailijoiden virtaan.

STT:n haastattelemien hotelliketjujen edustajien mukaan ulkomaalaisten matkailijoiden määrä on yhä hyvin vähäinen, eikä tilanteen odoteta paranevan nopeasti.

Sokos Hotelsin markkinointi- ja viestintäjohtaja Outi Vitien mukaan virkistymistä on havaittavissa, mutta määrät ovat vielä pieniä.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Näistä rajoitusten höllentämisistä on niin vähän aikaa, että se ei ole meillä vielä minään ihmeellisenä piikkinä näkynyt, Vitie kertoo.

Suunnilleen sama viesti kerrotaan Scandicilta, Finlandia Hotelsilta ja Lapland Hotelsilta.

– On erittäin positiivista, että rajoitukset poistuvat, kyllä se sitten aikanaan rupeaa näkymään. Mutta hetkessä se ei tapahdu tietenkään. Se liittyy ihan kulkuyhteyksiinkin, eihän esimerkiksi lentoja vielä sillä tavalla ole, sanoo Lapland Hotelsin toimitusjohtaja Ari Vuorentausta.

Scandicilta muistutetaan, että pelkkä matkustamisen salliminen ei vielä takaa, että ihmiset haluavat matkustaa.

– Monessa maassa on yhä voimassa kehotus, että pitää välttää tarpeetonta matkustusta ulkomaille, ja suositaan lähi- ja kotimaanmatkailua, sanoo Scandicin viestintäpäällikkö Johanna Uimonen.

Sokos Hotelsin Vitien mukaan ulkomaalaisia matkailijoita on nyt tulossa Suomeen lähinnä Saksasta sekä Pohjoismaista Ruotsia lukuun ottamatta.

Matkustaminen Suomeen sallittiin jo kesäkuussa Baltian maista sekä Norjasta, Tanskasta ja Islannista. Viime maanantaista alkaen Suomeen saa matkustaa myös 17 muusta Euroopan maasta, muun muassa Saksasta, Italiasta ja Alankomaista.

Saksaa lukuun ottamatta Suomen matkailualalle tärkeimmistä maista ei vielä pääse matkustamaan, kun rajat ovat kiinni niin Ruotsiin, Venäjälle, Britanniaan kuin Kiinaankin.

Venäläisten jättämä aukko on Vitien mukaan kuitenkin paikkautunut varsin hyvin kotimaisilla matkailijoilla.

– Niissä kaupungeissa Itä-Suomessa missä on ollut eniten venäläisiä, suomalaiset turistit ovat korvanneet melko lailla heidän puuttumisensa. Lappeenranta ja Kotka ovat lähinnä sellaisia, missä tämä näkyy.

Finlandia Hotelsin toimitusjohtajan Kari Pauloahon mukaan venäläisten puuttuminen on osunut kovasti etenkin Imatran kylpylään.

– Siellä on noin 40 prosenttia asiakkaista venäläisiä, nyt se on sieltä pois. Sillä on erittäin iso merkitys liiketoiminnalle.

Finlandia Hotels on jäänyt kaipaamaan myös saksalaisia matkailijaryhmiä.

– Meillä on muutamissa hotelleissa ollut perinteisesti kesäaikaan saksalaisia ryhmävarauksia ja sarjavarauksia. Nythän ne on koronan alkuaikana peruttu, eivätkä ne taida tänä vuonna toteutua mitkään. Tämmöiset ryhmät, jotka ovat matkalla Nordkappiin tai Lappiin, loistavat poissaolollaan, Pauloaho kertoo.

Saksalaisryhmät nostaa esille myös Lapland Hotelsin Vuorentausta. Saksalaisia tulee kiertomatkailijoina etenkin Rovaniemi–Saariselkä-akselille.

– Meillä on elokuussa saksalaisia ryhmäsarjoja, joille ei ole vielä saatu vahvistusta, että tulevatko vaiko ei. Sitä yritetään selvittää, Vuorentausta kertoo.

– Ei tässä lyhyellä aikavälillä ole kauheasti odotettavissa kansainvälisestä matkailusta apua, täytyy mennä varmasti tämä kesäaika kotimaan matkailun varassa. Kunhan se tuossa syksystä ja talvea kohti lähtisi elpymään, se on meillä odotusarvo ja toive.

Kansainvälisten turistien puuttuminen näkyy hotelleissa erityisesti pääkaupunkiseudulla, jonne valtaosa ulkomaisista matkailijoista yleensä suuntaa. Pääkaupunkiseudulla moni Sokos Hotelsin ja Scandicin hotelli on vielä kiinni, kun taas etenkin Itä-Suomessa, Tampereella ja Turussa käyttöaste on jopa parempi kuin viime vuonna tähän aikaan.

Scandicin 65 hotellista on heinäkuun loppuun mennessä avoinna nelisenkymmentä. Scandic pyörittää Suomessa myös kymmentä kansainvälisten brändien hotellia, joista auki on vain Holiday Inn Helsinki - Expo Pasilassa.

Keski-Euroopassa lomakausi on vasta elokuussa, ja silloin perinteisesti kansainvälisten turistien osuus Suomen hotelleissa on suurempi kuin elokuussa. On mahdollista että matkailijoita tulee silloin enemmän, mutta koronan aiheuttaman epävarmuuden takia moni tekee varaukset lyhyemmällä aikajänteellä kuin tavallisina kesinä. Se on näkynyt kaikkien hotelliketjujen mukaan myös kotimaisten matkailijoiden varauksissa.

– Moni katsoo tilanteen herätessä, että miltä se maailma näyttää, ja mitä haluttaisiin tehdä. Kyllä ne varaukset tapahtuvat lyhyellä aikajänteellä, kertoo Sokos Hotelsin Vitie.

Työmatkailukin on normaalitilanteessa monille hotelleille tärkeä tulonlähde. Nyt se on ollut melko lailla pysähdyksissä. Sokos Hotelsin mukaan pientä piristymistä alkaa näkyä silläkin osastolla, mutta nyt on lomakausi, joten kunnolla työmatkailun elpyminen voi alkaa vasta muutaman viikon kuluttua.

Viime aikojen piristymisestä huolimatta kokonaisuus on hotelleille haastava.

– Tämä kesämatkustus ei mitenkään pysty korvaamaan sitä, mitä tässä on koronan aikana tapahtunut. On tietysti hyvä että kotimaan turisteja on ja he ovat ottaneet kotimaan matkailun sydämenasiaksi, mutta ei se sitä korvaa missään tapauksessa koko toimialalla, Vitie muistuttaa.

Kaikista hotelliketjuista arvioidaan, että toipuminen on hidasta. Ilmassa on enemmän kysymyksiä kuin vastauksia, sillä kukaan ei tiedä kuinka pitkään poikkeustilanne jatkuu. Vaikka koronatilanne parantuisikin, menee vielä kauan ennen kuin ihmiset uskaltavat taas matkustaa entiseen malliin.