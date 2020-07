Suomessa on todettu 17 uutta koronavirustartuntaa vuorokauden aikana, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Tartuntoja on yhteensä 7 318.

Suurin osa tartunnoista on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin alueella, kaikkiaan 5 348 tartuntaa. Eniten tartuntoja on Helsingissä, missä on todettu yhteensä 2 755 tartuntaa.