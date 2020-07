Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on antanut alaikäiseen kohdistunutta seksuaalirikosta tutkineelle rikosylikonstaapelille huomautuksen useista laiminlyönneistä.

Oikeusasiamiehen mukaan rikosylikonstaapeli oli suurelta osin vastuussa siitä, että esitutkinta kesti liian kauan.

Kyse oli vakavasta lapseen kohdistuneesta rikoksesta, mutta 16-vuotiaan uhrin kuulemisen jälkeen asiassa ei tehty mitään lähes kahteen vuoteen.

Vaikka poliisin tutkinnanjohtaja kiinnitti kestoon huomiota, asia ei vieläkään edennyt. Muutos tapahtui vasta, kun jutun tutkijaa vaihdettiin. Tämän jälkeen asia siirtyi reilussa kuukaudessa syyteharkintaan, kun tarvittavat kuulustelut tehtiin ripeästi.

Oikeusasiamies toteaa, että asia ei ollut laaja eikä laadultaan poikkeuksellinen, mutta esitutkinta kesti kaikkiaan yli kaksi ja puoli vuotta. Asia on sittemmin siirtynyt käräjäoikeuteen.

Vanhemmille ei varattu mahdollisuutta olla läsnä uhrin kuulustelussa

Rikosylikonstaapeli on todennut, että esitutkinnan viivästyminen on johtunut täysin hänestä. Hän ei ole osannut sanoa konkreettista syytä viivästymiselle, mutta yksi syy on ollut juttujen paljous. Kyse voi olla myös jonkin asteen työuupumuksesta, sanotaan oikeusasiamiehen ratkaisussa.

Oikeusasiamiehen mukaan rikosylikonstaapelin olisi tullut kääntyä esimiestensä puoleen, jos hänellä on ollut vaikeuksia selvitä työkuormastaan.

Oikeusasiamies katsoo kuitenkin, että myös esitutkintojen keston esimiesvalvonta oli epäonnistunut. Viipymiseen olisi pitänyt puuttua tehokkaammin jo aiemmin. Laillisuusvalvoja kiinnittikin tutkinnanjohtajan ja poliisilaitoksen huomiota esitutkintojen keston valvontaan.

Esitutkinnan pitkittymisen lisäksi rikosylikonstaapeli ei ollut varannut 16-vuotiaan uhrin vanhemmille tilaisuutta olla läsnä tämän kuulustelussa. Rikosylikonstaapeli ei ollut myöskään jälkeenpäin ilmoittanut heille kuulustelusta ja sen sisällöstä. Hän oli myös laiminlyönyt uhrin ohjaamisen tukipalveluiden piiriin.

Oikeusasiamiehen ratkaisussa ei kerrota, millä poliisilaitoksella huomautuksen saanut rikosylikonstaapeli on työskennellyt.