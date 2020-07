Tallinnan kujilla on tänä kesänä turisteilla hulppeasti tilaa – Helsingin keskustassa näkyy enemmän ihmisiä, kertovat suomalaiset

Helsingin Länsiterminaalin satamassa on rauhallista arkiaamuna. Tallinnaan suuntaavaan laivaan käy tasainen ihmisten virta, mutta tavallisesta heinäkuisesta ruuhkasta ei ole tietoakaan.

Kesä on Viron matkailussa kiireisintä aikaa, mutta tänä vuonna jäädään kauas tavallisista matkustajamääristä. Tallinnan sataman tilastojen mukaan kesäkuussa suomalaisia matkusti Viroon vain reilu kolmannes viime vuoden vastaavan ajan turistimäärästä.

Suomalaiset ovat olleet tervetulleita etelänaapuriin kesäkuun alusta lähtien. Kesäkuun puolivälissä luovuttiin myös karanteenisuosituksesta Suomeen palatessa.

Heinäkuun aikana suomalaismatkailijoiden määrä on ollut kasvussa, mutta suomalaisia on silti huomattavasti vähemmän maassa kuin tavallisena kesänä, kertoo Viron matkailun edistämiskeskuksen viestintäpäällikkö Timo Raussi STT:lle.

Suomalaiset ovat merkittävin matkustajaryhmä, jonka puuttuminen näkyy Tallinnan kaduilla ja tuntuu paikallisessa elinkeinoelämässä. Paikalliset ovat kuvailleet vanhaakaupunkia jopa autioksi.

Matkailu muodostaa Viron kansantuotteesta suoraan javälillisesti noin kahdeksan prosenttia. Raussin mukaan kolmannes maan turismista muodostuu juuri kesäkuukausien ajalta.

Eläkeläisiä ei näy laivan tanssilattialla

Risteilylaivojen matkalippujen myynti vilkastui heti sen jälkeen, kun matkustusrajoitusten lieventämisestä kerrottiin kesäkuussa. Lipunmyynti on jatkunut varustamoiden mukaan hyvänä, vaikka laivoilla on tullut ilmi koronavirukselle altistavia tilanteita.

Risteilyiltä tuttu näky, eläkeläisryhmät, puuttuvat kuitenkin. Miltei kolmannes Viroon suuntaavista ostaa matkansa matkatoimiston tai laivayhtiön pakettimatkoina, eivätkä ne ole menneet koronan jälkeen entiseen tapaan kaupaksi. Niitä käyttävät erityisesti ikääntyneemmät ihmiset.

Myös seitsemänkymppiset Rolf Wikstedt ja Kerstin Backman huomasivat, ettei eläkeläisiä juuri näy.

– Me olemme poikkeus. Täältä puuttuvat eläkeläisryhmät, ja ikärakenne on erilainen. Nyt on tilaa eikä jonoja, Backman kertoo.

Wikstedt ja Backman ovat molemmat kokeneita Viron-kävijöitä. Tällä kertaa he ovat matkalla viikon mittaiselle pyöräretkelle Hiidenmaalle ja Saarenmaalle.

Koronavirus ei huolestuttanut pariskuntaa kohteen valinnassa. Otsikoihin pahimpana virusalueena nousseen Saarenmaan rauhoittuneesta tilanteestakin oli luettu aiemmin lehdistä.

Virossa on todettu yhteensä reilut 2 000 koronavirustartuntaa, joista aktiivisia tapauksia arvioidaan olevan 16. Vain kolme ihmistä oli torstaina sairaalahoidossa tartunnan takia, selviää Viron terveysviranomaisten tilastoista.

Virossa elämä on palautunut lähes normaaliksi

Epidemiatilanteen rauhoittuminen Suomenlahden molemmin puolin näkyy matkustamisen turvajärjestelyissä – niitä ei suuremmin kummassakaan maassa ole.

Helsingin ja Tallinnan satamissa on opasteita ja käsidesipisteitä. Opasteissa muistutetaan turvaväleistä ja käsihygieniasta, ja sama näkyy risteilylaivoilla.

Ihmiset ovat kuitenkin rentoutuneet molemmissa maissa koronan suhteen, eikä turvavälejä juurikaan muisteta. Kasvomaskeja näkyy vain harvalla.

Virossa myös suurin osa arkielämän rajoituksista on poistettu. Kaupat ja ravintolat saavat olla normaalisti auki, mutta asiakasmääriä rajoitetaan yhä jonkin verran.

Viimeisimpänä viime viikolla poistui niin sanottu kahden ihmisen ja kahden metrin sääntö. Siihen asti suosituksena oli liikkua kahden ihmisen ryhmissä ja pitää kahden metrin turvaväli muihin ihmisiin.

"Kuulimme, että täällä on aika vähän ihmisiä"

Senioreiden sijasta Viroon matkustaa aiempaa enemmän nuoria suomalaisia. Tallinnan ovat löytäneet nyt erityisesti nuoret perheet, kertoo Tallinnan matkailutoimiston markkinointipäällikkö Mall Oja.

Vanhankaupungin Raatihuoneentorilla virvokkeiden äärellä istuvat Sari Salo ja Jussi Moilanen, jotka ovat hetki sitten saapuneet kaupunkiin viettämään parin yön lomaa. Mukana on kahdeksan kuukauden ikäinen Nelly.

Salo ja Moilanen pohtivat, uskaltaako matkalle lähteä koronaviruksen takia, mutta rajoitusten poistamisen jälkeen ei ollut syytä pelätä.

– Kuulimme myös, että täällä on aika vähän ihmisiä nyt. Sekin oli syy lähteä, Salo kertoo.

Pariskunta huomasi myös laivalla ihmisten vähyyden. Istumapaikat sai helposti eikä ruuhkia ollut.

Vantaalta matkalle lähtenyt perhe kertoo, että Helsingin keskustassa ja Senaatintorilla on näkynyt paljon enemmän ihmisiä kuin Tallinnan vanhassakaupungissa.

Matkailualan ammattilaiset kertovat, että tavallisena heinäkuuna vanhakaupunki kuhisee turisteja tungokseksi asti, mutta nyt alueella on väljää.

"Me emme tule selviämään, jos toinen aalto tulee"

Vanhassakaupungissa yhdeksän vuotta toiminut ravintola Leib on saanut osansa koronakriisistä. Omistaja Kristjan Peäske kertoo, että ravintolan tuotot ovat tippuneet noin 55 prosenttia.

– Me emme tule selviämään, jos toinen aalto tulee. Sitten menemme konkurssiin.

Ravintola-alalla korona iski erityisesti vanhassakaupungissa turisteille suunnattuihin ravintoloihin. Useat niistä kaatuivat kriisin aikana.

Leib on nyt ollut auki kahden kuukauden ajan. Asiakkaat ovat löytäneet takaisin ruokapöytien ääreen, mutta yhtä täyttä ei ole kuin ennen.

Myös Peäske on huomannut, etteivät suomalaiset ole matkustaneet Tallinnaan sankoin joukoin. Leib on suomalaisten suosima vakiopaikka, ja kesäisin illallisruokailijoista on suomalaisia noin 40 prosenttia joka päivä. Nyt luku on 30–40 prosenttia vain erittäin hyvinä iltoina, Peäske kertoo.

Ravintoloitsijan mukaan paikalliset asiakkaat eivät pysty korvaamaan turistien ja suomalaisten puuttumista.

– Monet virolaiset ovat aliarvioineet suomalaisten turistien tärkeyden. Nyt meiltä puuttuvat ne tulot, Peäske sanoo.

Tallinnan turismi elää ulkomaalaisista

Myös hotellit ovat olleet hätää kärsimässä. Esimerkiksi Tallinn Hotels -ketju ajautui konkurssiin koronakriisin takia.

Tallinnassa hotellien täyttöasteet ovat vieläkin vaatimattomia, kertoo Sokos Hotel Virun johtaja Sari Sopanen. Tavallisesti heinäkuussa hotellit ovat miltei kokonaan täynnä.

Sopanen siirtyi Viru-hotellin johtoon heinäkuun alussa. Aiemmin hän johti Hedon-hotellia Pärnussa yli viiden vuoden ajan.

Vaikka Pärnu on Viron kesäpääkaupunki, iski koronakevät pahasti myös sinne. Esimerkiksi Hedonissa tehtiin huhtikuussa nollan euron tulot.

Suomen tapaan myös Virossa kotimaan matkailu on noussut tänä kesänä suosioon, mikä helpottaa Pärnun tilannetta. Normaalisti myös Pärnu on suomalaisturisteista riippuvainen.

– Heinäkuusta on tulossa siellä jopa normaali. Tallinnassa on vaikeampi tilanne, Sopanen kertoo.

Virossa asuu noin 1,3 miljoonaa ihmistä, joista 427 000 Tallinnassa. Tallinnalaiset matkustavat lomakaudella muualle Viroon, eikä pääkaupunki ole suosittu matkakohde maan sisällä, Sopanen selventää.

Viron ja erityisesti Tallinnan turismi elää ulkomaalaisten varassa. Sopasen mukaan lähes kolmen kuukauden sulkeutumisen tappioita tullaan korjaamaan vielä usean vuoden ajan.