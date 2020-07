Oikeus katsoi kouvolalaismiehen syyllistyneen vakaviin tekoihin seksuaalirikosjutussa, passitti vaarallisuusarvioon ennen tuomiota

Kymenlaakson käräjäoikeus on määrännyt törkeistä seksuaalirikoksista syytetyn kouvolalaismiehen mielentilatutkimukseen ja vaarallisuusarvioon. Oikeus antoi torstaina välituomionsa ja siitä julkisen selosteen.

Miehelle on vaadittu rangaistusta toissa vuoden lopun ja tämän vuoden helmikuun välillä tehdyistä seksuaalirikoksista. Rangaistusta on vaadittu muun muassa kahdesta törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, kahdesta pakottamisesta seksuaaliseen tekoon, lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, seksuaalisesta hyväksikäytöstä, kahdesta salakatselusta sekä törkeästä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittämisestä.

– Miehen on välituomion mukaan näytetty pääosin menetelleen syytteissä kuvatulla tavalla lukuun ottamatta yhtä pakottamista seksuaaliseen tekoon, julkisessa selosteessa kerrotaan.

Käräjäoikeus jatkaa asian puintia sen jälkeen, kun miehen mielentila on tutkittu ja vaarallisuusarvio hänestä tehty. Tuolloin oikeus myös ottaa kantaa siihen, mihin rikoksiin mies on syyllistynyt. Mies on syntynyt 70-luvun alkupuolella.

Naista syytetään avunannoista

Jutussa on lisäksi syytettynä alle 40-vuotias nainen. Myös hänen osaltaan oikeus antaa tuomionsa vasta myöhemmin.

Naiselle on vaadittu rangaistusta useista avunannoista: avunannosta törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön, törkeään sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittämiseen, salakatseluun, seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja pakottamiseen seksuaaliseen tekoon. Häntä myös syytetään perättömästä lausumasta viranomaismenettelyssä.

Tuomari ja kaksi lautamiestä olivat välituomion ratkaisusta yksimielisiä. Juttua on käsitelty suljetuin ovin.

Tuomio tullee talvella

Jutussa on asianomistajia oikeuden mukaan viisi. STT:n puhelimitse tavoittama käräjätuomari Kristina Oinonen ei tässä vaiheessa kertonut uhrien ikähaarukkaa tai kuvaillut syytettyjä tekoja tarkemmin.

– Todennäköisesti talvella tulee tuomio, sitten kerrotaan tarkemmin lopullisessa julkisessa selosteessa, hän sanoi.

Käräjätuomari kertoi, että syyttäjä on vaatinut miehelle yhdistelmärangaistusta, mikä tarkoittaa käytännössä, että tuomio istutaan päivästä päivään. Mies on tuomarin mukaan syyllistynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön.

STT ei tavoittanut torstaina jutun syyttäjää.