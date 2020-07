Janne "Rysky" Riiheläisen kolumni: Maailmassa ollaan uudenlaisen kylmän sodan äärellä

Toki tilanteesta on helppo löytää näkökulmia, jotka tekevät osallistumisen näihin talkoisiin ikäväksi.

Toisen maailmansodan jälkeen Yhdysvallat rakensi haluamansa kaltaisen turvallisuusjärjestelmän läntiseen Eurooppaan. Itäpuolelle Neuvostoliitto loi omansa. Kun Neuvostoliiton järjestelmä romahti, useimmat entisen itäblokin maat pyrkivät kaikin keinoin läntisten järjestelmien piiriin. Kysymys niille oli sekä turvallisuudesta että taloudesta.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Myös Suomen liittyminen Euroopan unioniin oli osa tätä prosessia. Liittymistä edeltäneestä kansanäänestyksestä vuonna 1994 on nyt sukupolven verran aikaa. Oikein kun pinnistelen, niin pystyn palauttamaan mieleeni sen ajan ristiriitaiset tunnelmat.

Presidentti Mauno Koivisto kertoi muistelmissaan kuvanneensa tilanteen pääministeri Esko Aholle toukokuussa 1993 näin: Turvallisuuspoliittiset syyt olivat mielestäni se näkökohta, joka kaikkein voimakkaimmin puhui siihen suuntaan, että meidän piti EY:öön liittyä. Taloudelliset syyt olivat kuitenkin toisen luokan kysymyksiä. Mutta tätä ei minusta saanut mennä julkisuuteen sanomaan... Jos me sanoisimme, että turvallisuuspoliittisista syistä meidän tulisi liittyä, eikä liittyminen sitten toteutuisikaan, niin mikä meidän asemamme sitten olisi? Minun arvioni mukaan se olisi heikompi.

Nyt Suomi on tavallaan palannut siihen tilanteeseen, joka edelsi unioniin liittymistä. EU on ollut tässä välissä taloudellinen kysymys, josta on keskusteltu oikeastaan vain rahan kautta. Nyt maailman murros on tehnyt unionista meille taas äärimmäisen tärkeän myös turvallisuuden kannalta.

Kyse ei ole vain aggressiivisesta Putinin Venäjästä vaan myös Kiinasta ja laajemminkin autoritaarisuuden noususta maailmassa. Koronakriisi on vahvistanut monia jo aiemmin olemassa olleita kehityskulkuja. Yksi lisää puhtia saaneista kehityssuunnista on demokraattisten ja autoritaaristen yhteiskuntajärjestelmien vastakkainasettelu.

Viime vuosina autoritaarisuus on ollut se etenevä voima. Talouslehti The Economist on vuodesta 2006 julkaissut demokratia-indeksiä, jossa mitataan maittain demokratian tilaa maailmassa. Tilanne on nyt huonompi kuin kertaakaan koko tutkimushistorian aikana.

Aiemmin Yhdysvallat oli keskeisin Euroopan alueellisen vakauden ja demokratioiden ylläpitäjä. Sellaista ei tosin juuri tarvittukaan Neuvostoliiton kaatumisen jälkeen. Vuosi 2014 kuitenkin muutti tilanteen.

Nyt Yhdysvallat on monin tavoin vetäytynyt Euroopan asioista. Vaikka Donald Trumpin presidenttiys jäisi yhteen kauteen, eivät asiat palaa ennalleen. Joe Biden on vielä vanhan liiton atlantisti, jolle suhde Eurooppaan on tärkeä.

Paine keskittyä enemmän Kiinaan on kuitenkin jatkuvasti koveneva. Hänen seuraajalleen Aasia on jo lähtökohtaisesti Eurooppaa tärkeämpi.

Kun tähän asetelmaan lisätään ilmastonmuutoksen aiheuttamat ilmiöt ja Afrikan tilanteen epävarmuus, niin voidaan odottaa myrskyisiä aikoja maailmanpolitiikassa. Silloin kahden valtapiirin saumassa sijaitsevan pienen maan on varustauduttava kaikin keinoin. Yksi parhaista keinoista on olla osa jotain suurempaa ja samanmielistä, tässä tapauksessa Euroopan unionia.

Suomalainen pragmaattisuus tekee onneksi mahdolliseksi sen, että haluamme olla mieluummin onnellisia kuin oikeassa.

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Kirjoittaja on joensuulainen turpobloggari ja tietokirjailija sekä kotimaisen sekä kansainvälisen politiikan penkkiurheilija.