Avatusta ovesta vapaana ulos sännännyt kookas koira hyökkäsi naisen kimppuun, koiranomistajalle sakkoja

Avatusta ovesta ulos syöksynyt iso ja voimakas koira puri vakavat vammat naiselle, joka oli tullut katsomaan koiraa. Eläin oli vapaana.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus piti koiran omistajan toimintaa törkeän huolimattomana ja tuomitsi omistajamiehen torstaina sakkoihin. Tapaus sattui viime vuoden helmikuussa Lohjalla.

Oikeus katsoi näytetyksi, että omistajamies oli oven avatessaan aikonutkin päästää koiran vapaana ulos. Omistajan olisi tuomion mukaan pitänyt ymmärtää, että tilanne on erittäin riskialtis.

Koira oli kanariandoggi-pyreneittenmastiffi-sekoitus ja kookas: se painoi omistajan kertoman mukaan noin 60 kiloa. Omistaja myönsi tietävänsä, että koiran rotuyhdistelmä on haastava. Koira ei kuitenkaan aikaisemmin ollut purrut vieraita ihmisiä vakavasti.

– Vastaajan on täytynyt aikaisemman käytöksen perusteella ymmärtää, että koira saattaa olla vaarallinen ja että se voi suhtautua vieraaseen henkilöön aggressiivisesti. Vastaaja on myös tiennyt, että koira voi tarttua hampaillaan vieraaseen ihmiseen eli purra. Tässä tapauksessa koiran puremasta on aiheutunut asianomistajalle vakavia vammoja, tuomiossa sanotaan.

Oikeuden mukaan miehen olisi pitänyt varmistua siitä, että koira on hänen hallinnassaan kaikissa olosuhteissa.

Naiselle aiheutui paljon puremajälkiä, jotka vaativat runsaasti hoitotoimenpiteitä. Lisäksi niistä jäi esteettistä haittaa, oikeus totesi. Vammat eivät kutenkaan olleet henkeä uhkaavia. Oikeus arvioi, että paksu talvitakki osin suojasi uhria.

Koira miehellä parisen vuotta

Omistaja kertoi päätyneensä tapahtuneen jälkeen siihen, että koira oli pakko lopettaa. Miehen mukaan koira oli ollut hänen paras kaverinsa ikinä.

Koira oli ollut hänellä runsaat kaksi vuotta ja aiemmin miehen kertoman mukaan eroperheessä.

Noin 50-vuotias mies tuomittiin eläimen vartioimatta jättämisestä sekä törkeästä vammantuottamuksesta 75 päiväsakkoon, mikä tekee hänen tuloillaan maksettavaa 675 euroa. Miehen on maksettava naiselle erilaisia korvauksia noin 9 000 euroa sekä oikeudenkäyntikulut.