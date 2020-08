Al-Holin leirillä ollut suomalainen äiti on palannut lapsineen Suomeen. Ulkoministeriön tiedotteen mukaan heille on Suomen Ankaran suurlähetystössä myönnetty matkustusasiakirjat ja heidän paluunsa Suomeen on järjestetty yhteistyössä Turkin viranomaisten kanssa. Asiasta uutisoi ensin Yle