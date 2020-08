"Olen kyllästynyt siihen, että keskusta ei mene eteenpäin" – varapuheenjohtaja Petri Honkonen aloitti puoluejohtajakampanjan

Keskustan kenttäväki on voinut huokaista helpotuksesta, kun istuvalle puoluejohtajalle Katri Kulmunille on ilmaantunut jo kolme haastajaa puheenjohtajakamppailuun. Viimeisimpänä ehdolle lähdöstään kertoi puolueen varapuheenjohtaja ja toisen kauden kansanedustaja Petri Honkonen maanantaina.

Keskustassa on toivottu, että ehdokkaita tulisi useita, jotta puheenjohtajavaalista ei tulisi vain Kulmunin ja viime viikolla kisaan ilmoittautuneen Annika Saarikon kaksinkamppailua.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kurvisen ilmoitusta mittelöön lähtemisestä on odotettu. Kurvinen viestitti maanantaina STT:lle kertovansa ajatuksistaan aivan lähipäivinä.

– Yhteydenottoja ja pyyntöjä on tullut kenttäväeltä lähteä mukaan. Muuta kommentoitavaa ei tässä vaiheessa ole, Kurvinen sanoi tekstiviestissään.

Myös varapuheenjohtaja Honkonen kertoi saaneensa runsaasti vetoomuksia kentältä. Hänen mukaansa pyynnöissä on jonkin verran ollut kyse siitä, että puheenjohtajakamppailuun haluttiin enemmän vaihtoehtoja.

– Keskustalla on suuren kansanliikkeen geenit, ja meillä on totuttu siihen, että on paljon ehdokkaita, hän sanoi puoluetoimistossa järjestämässään tiedotustilaisuudessa.

Honkosen mielestä keskustan suurin haaste on luottamuksen palauttaminen puolueeseen ja sen onnistumiseksi puolue pitää yhdistää.

– Olen kyllästynyt siihen, että keskusta ei mene eteenpäin. Me keskitymme aivan liikaa päivän politiikkaan ja juoksemme mediaotsikoiden perässä, hän sanoi.

Lisäksi puheenjohtajakamppailuun on Iltalehden mukaan ilmoittautunut päivänpolitiikan ulkopuolelta yrittäjä ja Posi TV:n päätoimittaja Ilkka Tiainen.

Poliittisia linjauksia vasta myöhemmin

Eurokriittisyydestään tunnettu varapuheenjohtaja Honkonen ei tiedotustilaisuudessa arvioinut, miten hänen poliittinen linjansa eroaa kilpakumppanien näkemyksistä. Hän sanoi avaavansa myöhemmin kampanjansa edetessä, mihin suuntaan hän haluaisi keskustan Suomea vievän.

Hänen mukaansa puolueen tavoitteet ovat jääneet osin epäselviksi julkisuudessa. Honkosen mielestä keskustan ja myös sen puheenjohtajan paikka on hallituksessa. Hän ei kuitenkaan puheenjohtajana tavoittelisi keskustan raskainta eli valtiovarainministerin salkkua, jos sitä tällä hetkellä hoitava Matti Vanhanen haluaa jatkaa tehtävässä vaalikauden loppuun asti.

Kulmuni erosi valtiovarainministerin tehtävästä kesäkuussa.

Saarijärvellä asuva Honkonen, 33, on koulutukseltaan filosofian maisteri.

Honkonen uskoo omiin mahdollisuuksiinsa. Hänen mukaansa puolueella on kentältä tulleen viestin perusteella vielä paljon edustajia, jotka eivät ole omaa ehdokastaan linjanneet.

Saarikolle vahvaa tukea MTV:n kyselyssä

MTV:n uutisten kyselyn mukaan tiede- ja kulttuuriministeriksi vanhempainvapaalta palailevalla Saarikolla on vahva tuki ainakin keskustan piirihallitusten jäseniltä. Kyselyyn vastanneista jäsenistä 60 prosenttia piti häntä suosikkinaan. Kulmunia kannatti 26 prosenttia vastanneista. Kyselyn aikaan kisassa olivat mukana vain Kulmuni ja Saarikko.

Ehdokkaaksi ilmoittautunut yrittäjä Tiainen on Iltalehden mukaan sanonut tavoittelevansa puheenjohtajuuden kautta myös tiede- ja kulttuuriministerin tehtävää.

Keskustan puheenjohtajan valitsee puoluekokous, joka on koolla syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna Oulussa.