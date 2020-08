Luonto on aina ollut tärkeä elementti myös sisustuksessa, se näkyy materiaaleissa, kuoseissa ja väreissä.

Sitä saa kernaasti näkyä myös ikkunasta.

Lieksalaissyntyinen Tiina Töyrä on yrityksensä Loistava Design Oy kautta suunnitellut kahden omakotitalon pihat tämänvuotisille asuntomessuille Tuusulan Rykmenttipuistoon.

– Sujuvat prosessit, vaikka ainahan aikaa voisi olla enemmän, tuumi Töyrä asetellessaan viimeisiä kylttejä messujen avaamista edeltävänä perjantaina.

Uudisrakentamisessa piha on monesti se, jonka suunnittelu jää viimeiseksi, eikä messutilanne tee tästä varsinaisesti poikkeusta. Tiina Töyrä sai toimeksiannot viime vuoden lopulla ja käytännön töihin pihamaille pääsi kesällä.

– Hienosti on tämä kuparinsara ehtinyt parissa kuukaudessa kasvaa, suunnittelija ilahtuu Designtalo Puron pihalla.

Pihasuunnittelija Tiina Töyrä ja sisustussuunnittelija Mikko Toppala ovat tyytyväisiä sekä yhteistyön sujuvuuteen että lopputulokseen. Isot ikkunat tuovat pihan osaksi sisustusta.

Toinen Loistava Designin kohde on Finnlamelli Linnamajuri. Tiina Töyrällä on molemmissa ollut tavoitteena selkeys ja käytettävyys, niin että on sekä yksityisyyttä että julkisempaa tilaa.

– Finnlamellin hirsirakennus on tumma ja piha jatkaa samaa tyyliä. Se jää toistaiseksi esittelykäyttöön, joten siinä ei ollut asiakasta vaikuttamassa valintoihin. Mutta kyllä sieltä kasvimaa saunan takaa löytyy, istutuslaatikot siis.

Desingtalo Puro on puolestaan vaalea, Bauhaus-henkinen kivitalo, jonka funktionaalisuus ja minimalismi määritti myös pihasuunnittelua.

– Eteläeurooppalaista, paahteista tunnelmaa on tavoiteltu, se näkyy juuri näissä heinäistutuksissa ja istutusalueiden korotuksissa. Istutus on dynaamista, eli ne kasvit saavat vallata alaa, jotka menestyvät. Kokonaisuus näyttää rennolta ja huolettomalta, vaikka onkin tarkasti rajattu.

Kohteen sisustussuunnitelija on Mikko Toppala. Tekijöidensä mukaan pihan ja sisustuksen yhteen sovittaminen onnistui harvinaisen hyvin, molemmat kehuvat toinen toisensa ajatustenlukua. Liekö osansa silläkin, että molemmilta kuuluu mie ja sie – Toppala on kotoisin Torniosta.

– Sisustus on riisuttu ja puhdas, vaalea ja aito. Se on suunniteltu pariskunnalle, joka arvostaa luonnollisuutta, selkeyttä ja kestäviä valintoja. Esimerkiksi keittiön alakaapistojen ovet ovat massiivitammea rimapinnalla, jossa jokainen rima toimii myös vetimenä.

Pihasuunnittelu on myös käytännön työtä, viimeistelyvaiheessa kylttien sijoittelua.

Isot ikkunat tuovat pihan konkreettisesti osaksi sisustusta. Toppala sanoo, että huonekaluille ei ollut seinänvieruspaikkoja, joten sohvakin on ikkunan edessä. Se on matalanojainen ja vaalea, ei peitä eikä väritä maisemaa.

– Yhteistyötä pihasuunnittelijan kanssa tehdään todella harvoin, mutta tämä oli kyllä hyvä kokemus, sanoo Toppala.

Toppalan kokemuksen mukaan, vaikka kohteissa ei useinkaan tehdä yhteistyötä, asiakkaat kysyvät suosituksia pihasuunnittelijoista, mikäli ovat sisustukseen ja sen tyyliin tyytyväisiä. Ja päinvastoin.

Tiina Töyrän tilanne on siitä erilainen, että hänellä on sekä sisustussuunnittelija-muotoilijan että pihasuunnittelija-viherrakentajan koulutukset. Lisäksi menossa ovat hortonomiopinnot. Asiakas voi siis saada varsin kokonaisvaltaista suunnittelupalvelua.

– Yleensä se alkaa jostain yksittäisestä projektista pihalla tai sisällä, ja jatkuu jos asiakas on tyytyväinen ja luottaa työnjälkeen.

Töyrällä on yhä vahvat siteet Pohjois-Karjalaan, opinnoistakin sisustuksen osuus on tehty Karelia-ammattikorkeakoulun viimeiseksi jääneessä ryhmässä. Lieksassa on vielä tukikohta.

– Kyllä siellä Itä-Suomen suunnalla voisi töitäkin tehdä, pääsisi useammin käymään, hän naurahtaa.

Pihasuunnittelija korostaakin, että työn saa alkuun jo yhdellä kartoituskäynnillä. Lisäksi tarvitaan asemapiirros sekä julkisivupiirros. Suunnitelman voi tilata itse toteutettavaksi, tai valmiiksi toteutettuna. Viherrakentajia ja muita palveluja tarjoavia yrityksiä löytyy ympäri maan.

Hän: Tiina Töyrä

44-vuotias yrittäjä

Syntynyt Lieksassa, omaa sukua Ylönen

Muuttanut Kuopioon v. 1996, Etelä-Suomeen v. 1999, nykyinen asuinpaikka Espoo

Opintoja mm. Kuopion muotoiluakatemiassa, Haaga-Helia-, Karelia- ja Omnia-ammattikorkeakouluissa: artesaani, kauppatieteiden BBA-tutkinto, sisustussuunnittelija, maisemasuunnittelija.

Työkokemuksia talous- ja henkilöstöhallinnosta, sisustus- ja pihasuunnittelusta.

Nykyinen työpaikka oma yritys Loistava Design Oy.