Ylen entinen päätoimittaja Atte Jääskeläinen OKM:n korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston ylijohtajaksi

Valtioneuvosto on nimittänyt Ylen entisen päätoimittajan Atte Jääskeläisen opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston ylijohtajaksi.

Jääskeläisen määräaikainen virkasuhde alkaa lokakuun alussa ja kestää syyskuun loppuun 2025.

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston toimialaan kuuluvat yliopisto-opetus, ammattikorkeakouluopetus, tiede ja tutkimus sekä arkistotoimi. Ylijohtajan virkaa haki määräajassa 16 hakijaa.

Jääskeläinen on ollut vuodesta 2018 lähtien Lappeenrannan teknillisen yliopiston osa-aikaisena työelämäprofessorina. Jääskeläisellä katsottiin olevan poikkeuksellisen laaja kokemus media-alan digitalisoitumisesta ja sen johtamisesta, mitä Lappeenrannassa on pitkään tutkittu.

Koulutukseltaan Jääskeläinen on varatuomari ja oikeustieteiden kandidaatti. Hän on työskennellyt viime vuosina myös Oxfordin yliopiston Reuters-instituutissa ja on ollut vieraileva tutkija London School of Economics and Political Sciencessa.

Jääskeläinen on toiminut myös toimitusjohtajana ja konsulttina omistamassaan yrityksessä vuodesta 2017 lähtien.

Kohut johtivat eroon

Jääskeläinen erosi Ylen päätoimittajan tehtävästä toukokuussa 2017 useiden kohujen jälkeen.

Jääskeläinen oli talvella 2016–17 Ylen Terrafame-uutisointiin ja silloiseen pääministeriin Juha Sipilään (kesk.) liittyneen kohun keskipisteessä.

Julkisen sanan neuvosto (JSN) antoi maaliskuussa 2017 langettavan päätöksen Ylelle journalistisen päätösvallan luovuttamisesta Terrafame-uutisoinnissa. JSN katsoi, että pääministeri Sipilän toiminta Yleisradion Terrafame-uutisoinnissa voitiin tulkita painostusyritykseksi. Jääskeläinen kiisti antaneensa ulkopuolisten ohjailla Ylen journalismia.

Toukokuussa 2017 Jääskeläinen viittasi lehtihaastattelussa Ylen mahdollisuuteen jäädä pois JSN:stä, minkä jälkeen hän erosi Ylen päätoimittajan tehtävästä. Ylen mukaan hänellä ei ollut enää edellytyksiä tehtävän menestykselliseen hoitamiseen.

Jääskeläinen ehti toimia Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan johtajana ja vastaavana päätoimittajana noin 10 vuotta. Ennen Yleä hän työskenteli STT:n päätoimittajana ja toimitusjohtajana.