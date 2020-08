Yön uutiskooste: Beirutissa poliisi käytti kyynelkaasua mielenosoittajiin, viikonlopuksi luvataan pääosin aurinkoista säätä

Satamassa tapahtuneessa valtavassa räjähdyksessä loukkaantui yli 5 000 ihmistä. Räjähdyksen kerrotaan aiheutuneen satamassa säilytetystä ammoniumnitraatista.

Torstai-iltana kansalaisten turhautuminen maan hallitukseen purkautui mielenosoituksena Beirutin keskustassa. Poliisi ja turvallisuusjoukot käyttivät mielenosoittajia vastaan kyynelkaasua, kertoo maan valtiollinen uutistoimisto NNA. Sen mukaan parlamenttitalolle pyrkineiden mielenosoittajien joukko oli varsin pieni. (Lähde: AFP)

Yhdysvalloissa yli 2 000 uutta koronakuolemaa - päiväluku on korkein kuukausiin

Yhdysvalloissa todettiin torstaina noin 2 060 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa vuorokauden aikana, kertoo baltimorelaisen Johns Hopkins -yliopiston seuranta.

Uutistoimisto AFP:n mukaan kyseessä on korkein päiväluku kolmeen kuukauteen. Sen mukaan edellinen yli 2 000 kuoleman päivä tilastoitiin toukokuun alussa.

Luku kertoo uusien kuolemien määrän keskiviikkoillasta torstai-iltaan paikallista aikaa.

Uusia tartuntoja maassa todettiin yli 58 000, mikä vastaa melko lailla viime viikkojen päivittäisiä määriä.

Yhdysvalloissa on rekisteröity määrällisesti eniten koronavirustartuntoja ja -kuolemia maailmassa. Tartuntoja on todettu jo lähes 4,9 miljoonaa. Noin 160 000 ihmistä on kuollut. (Lähde: AFP)

Meksikossa koronakuolemien määrä jo yli 50 000

Meksikossa on nyt raportoitu yli 50 000 koronavirukseen liittyvää kuolema. Maan terveysministeriö kertoi torstaina paikallista aikaa yli 800 uudesta tapauksesta, minkä myötä maassa on nyt tullut tietoon jo yli 50 500 koronavirukseen liittyvää kuolintapausta.

Meksikossa on varmistunut määrällisesti kolmanneksi eniten koronakuolemia maailmassa. Edellä ovat vain Yhdysvallat ja Brasilia.

Tartuntoja yli 128 miljoonan asukkaan maassa on todettu puolestaan yli 462 600 kappaletta. (Lähde: AFP)

AFP: Afrikassa on raportoitu nyt yli miljoona koronavirustartuntaa

Afrikassa todettujen koronavirustartuntojen määrä on ylittänyt miljoonan rajapyykin, laskee uutistoimisto AFP.

Yli puolet Afrikan tartunnoista on todettu Etelä-Afrikassa, jossa raportoitiin pelkästään torstaina yli 8 000 uutta tartuntaa. Kaikkiaan tartuntoja on maassa varmistunut yli 538 000 kappaletta. Koronaan liittyviä kuolemia tiedossa on puolestaan noin 9 600. (Lähde: AFP)

Twitter haluaa rajoittaa valtiojohtoisia vaikuttamisyrityksiä - useiden medioiden tilit saamassa uuden merkinnän

Pikaviestipalvelu Twitter ilmoitti torstaina, että se aikoo muuttaa suhtautumistaan käyttäjätileihin, joita se pitää valtioon sidoksissa olevien medioiden tileinä.

Yhtiö sanoi ottavansa käyttöön uuden merkinnän, josta tällaiset käyttäjätilit tunnistaa. Se ei myöskään jatkossa anna tällaisten tilien tviiteille lisänäkyvyyttä suositustensa kautta.

Yhtiön mukaan tavoitteena on rajoittaa valtiojohtoisia vaikuttamisyrityksiä. Uusi käytäntö koskee niitä medioita, joiden sisältöön valtion hallinto vaikuttaa joko taloudellisin keinoin, painostamalla tai rajoittamalla tiedon levitystä. (Lähde: AFP)

Viikonlopuksi luvataan pääosin aurinkoista säätä

Viikonloppuna lämpötila nousee monin paikoin hellelukemiin, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Heikki Sinisalo STT:lle.

Maan etelä- ja länsiosissa nautitaan lämpimästä ilmasta jo perjantaina, mutta sää lämpenee entisestään lauantaina. Päivystävän meteorologin mukaan lämpötila nousee korkeimmillaan 27 asteeseen. Pienet sadekuurot ovat myös mahdollisia.

Sunnuntaina maan pohjoisosiin saapuu matalapaine, joka viilentää Lappia.

Matalapaine tuo mukanaan sateita ja ukkosia, jotka voivat yltää maan keskiosiin.