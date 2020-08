Turku antoi ensimmäisenä kaupunkina maskisuosituksen paikallisbusseihin

Turku suosittelee joukkoliikenteen matkustajille kasvomaskien käyttöä. Kaupunki kertoo asiasta tiedotteessa. Turku on ensimmäinen maskisuosituksen antanut kaupunki Suomessa.

– Toivoimme, että kansalliset suositukset olisivat tulleet jo eilen. Meillä alkavat koulut ensi viikolla, ja on kohtuullista, että ihmiset ehtivät varautumaan, perustelee kaupunginjohtaja Minna Arve.

Maskien käyttöä suositellaan koulujen alkaessa, sillä kaupungin mukaan busseissa voi ruuhka-aikoina olla täyttä, eikä turvavälejä ole mahdollista noudattaa. Matkustamisen ajoittamista ruuhka-aikojen ulkopuolelle suositellaan myös mahdollisuuksien mukaan.

Suositusta kasvomaskeista ei toistaiseksi annettu muualle kuin joukkoliikenteeseen. Arve sanoo, että tämän kanssa Turku ei uskaltanut odotella.

– Tässä vaiheessa se on kaikkein kiireellisintä. Jos kansallisia suosituksia tulee myöhemmin, noudatamme niitä.

Pääasiassa kaupunkilaisten on hankittava maskit itse, mutta Arven mukaan kaupunki hankkii maskit niille työntekijöilleen, jotka työskentelevät terveydenhuollon tai sosiaalihuollon parissa.

Matkustajia muistutetaan pysäkeillä maskeista muistutustarroilla, mutta Arve huomauttaa, että kyseessä on suositus, jonka rikkomisesta ei tule sanktioita.

– Ei ketään jätetä bussista pois.

Turun kouluissa on käytössä samat erityisjärjestelyt kuin keväällä. Kaupungin henkilökunnalle on lisäksi suositeltu etätöitä elokuun ajaksi, jos se on mahdollista.