Maahanmuuttoviraston tiskille kuukausien jono – oleskelulupia ja EU-rekisteröintejä hakeville koituu ongelmia

Maahanmuuttoviraston (Migri) vastaanottoaikoja on saatavilla vasta marraskuulle. Tilanne vaikeuttaa oleskelulupia ja EU-rekisteröintejä hakevien ihmisten elämää. Ilman henkilökohtaista käyntiä osa hakijoista ei saa muun muassa suomalaista henkilötunnusta. Ilman henkilötunnusta ihmisten on vaikea esimerkiksi hankkia suomalaista pankkitiliä tai sim-korttia.

Saksasta Suomeen heinäkuussa työn perässä muuttanut Juliane Fuchs ihmetteli Migrin pitkiä odotusaikoja vastaanottoa varten Twitterissä heinäkuun lopussa.

– Saksalaisilla on yleensä mielikuva Suomesta ja Virosta maina, joissa on parhaat edellytykset digitaaliseen asiointiin. Yllätyin siis kovasti, kun täällä julkisen sektorin digitaalinen toiminta ei olekaan niin toimivaa, Fuchs kertoo STT:lle.

EU-maan kansalaisena Fuchsin pitää suorittaa EU-rekisteröityminen Migrissä. Hän rekisteröityi verkossa, mutta prosessi vaatii henkilökohtaisen käynnin Migrin palvelupisteellä.

Rekisteröinnin yhteydessä Fuchs saa suomalaisen henkilötunnuksen, jota tarvitaan monissa päivittäiseen elämään liittyvissä asioissa.

– Ilman henkilötunnusta en esimerkiksi saa asuntooni kotivakuutusta. En ole myöskään varma, voinko ylittää Suomen rajan, jos koronavirusrajoitteet Saksan ja Suomen välillä tulevat jälleen voimaan. Ilman henkilökohtaista käyntiä Migrin palvelupisteessä en voi olla virallisesti rekisteröityneenä maahan. Tämä voi estää minua palaamasta tänne, jos joudun matkustamaan Saksaan esimerkiksi perheenjäsenen kuoleman takia, Fuchs sanoo.

Fuchs on myös aiemmin asunut Suomessa, sillä hän suoritti täällä kaksi lukukautta opiskelijavaihdossa vuosina 2017 ja 2018. Silloin, vaihto-opiskelijana ja ilman koronan aiheuttamia poikkeusoloja, byrokratia oli hänen mielestään helpompaa.

Osana oleskelulupa- ja EU-rekisteröintiprosessia joidenkin hakijoiden täytyy käydä tunnistautumassa Migrin palvelupisteessä. Esimerkiksi EU-rekisteröinnin viivästyminen voi johtaa henkilötunnuksen saamisen myöhästymiseen. Ilman henkilötunnusta ihmisen on vaikea hankkia esimerkiksi suomalaista pankkitiliä tai sim-korttia.

Viivästysten taustalla korona ja resurssien leikkaukset

Pitkien odotusaikojen takana on paitsi koronaviruspandemian aiheuttamat muutokset vastaanottokäytännöissä myös Migrin vähentyneet resurssit.

– Koronan vuoksi meillä ei ole ollut käytössä vuoronumeroasiointia, joka on yhtenä syynä tietenkin vaikuttanut asiaan, mutta on korvaavia tapoja saada asia vireille, kuten sähköposti ja paperiposti. Palvelupisteissä asiakkaita on palveltu koko ajan ajanvarauksella. Jos koronatilanne sallii, avaamme vuoronumeroasioinnin syksyn alussa, sanoo Migrin lupa- ja kansalaisuusyksikön vastuualueen johtaja Anna Lindström.

Myös Helsingissä toimivassa International House Helsingissä maahanmuuttoviraston piste on ollut koronatilanteen takia suljettuna, mutta sekin pyritään avaamaan Lindströmin mukaan alkusyksystä. Toimipisteessä käsitellään EU-rekisteröintejä, joten sen avaaminen lyhentäisi omalta osaltaan odotusaikoja.

Lindströmin mukaan viraston palvelupisteissä työskentelee tällä hetkellä noin 30 henkilöä vähemmän kuin samaan aikaan viime vuonna.

– Se toki näkyy ajanvarauksessa selkeästi, että on vähemmän ihmisiä hoitamassa näitä asioita. Resurssivähennyksiä on ollut muissakin osissa virastoa, ei pelkästään palvelupisteissä. Meillä on pienemmät resurssit tänä vuonna kuin viime vuonna, Lindström kertoo.

Neuvoja saa, jos osaa kysyä

Migrin Lindströmin mukaan virasto neuvoo hakijoita kääntymään myös toisten viranomaisten puoleen lupa-asioissa. Hakijan on kuitenkin osattava kysyä vaihtoehtoja esimerkiksi henkilötunnuksen hankintaan. Näitä voivat myöntää EU-rekisteröintiä odottaville ihmisille kiireellisissä tapauksissa sekä Verohallinto että Digi- ja väestötietovirasto.

– Tietysti neuvomme, jos henkilö kysyy näitä asioita, mutta se on eri asia, osaako hän kysyä näitä. Kyllä meillä on neuvontavelvollisuus ohjata asiakas oikealle viranomaiselle, mutta sitä varsinaista EU-rekisteröintiä tai oleskelulupahakemusta ei voi tehdä muualla kuin meillä, Lindström sanoo.

Sen jälkeen, kun ihminen on käynyt Migrin palvelupisteessä tunnistautumassa, erityisesti EU-prosessi menee Lindströmin mukaan keskimäärin nopeasti.

– EU-rekisteröinneissä on joissakin tapauksissa pitkät käsittelyajat, mutta mediaanikäsittelyaika on 8 päivää alkaen siitä, kun asiointi palvelupisteessä on tehty, Lindström sanoo.

Pitkistä odotusajoista ja henkilötunnuksen puuttumisen aiheuttamista vaivoista huolimatta Juliane Fuchs ei ole miettinyt Suomesta muuttamista.

– Haluan pysyä täällä pitkään. Nykyinen työni kestää kolme kuukautta, mutta tarkoituksenani on jäädä Suomeen sen jälkeen pysyvästi, hän sanoo.