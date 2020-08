Yön uutiskooste: Työelämässä menestyminen on nuorille tärkeää, poliisi ja mielenosoittajat ottivat yhteen Valko-Venäjällä

Merihanhia saa metsästää rannikolla, kanadanhanhia koko maassa. Molempia saa toistaiseksi metsästää vain pelloilta. Peltojen ulkopuolinen metsästys on sallittua 20. elokuuta alkaen.

Merihanhi on vasta levittäytymässä rannikolta järviin ja on siksi sisämaassa rauhoitettu.

Työelämässä menestyminen on nuorille tärkeää - alavalinnoissa kriteereiksi nousevat palkkaus ja kiinnostavat työtehtävät

Nuorista lähes 80 prosenttia pitää työelämässä menestymistä tärkeänä, selviää Nuorten tulevaisuusraportti 2020 -tutkimuksesta, jonka julkaisee Talous ja nuoret TAT -foorumi. Suurin osa yläkoululaisista haluaisi, että työelämästä kerrottaisiin koulussa enemmän.

Alanvalinnassa tärkeimmiksi kriteereiksi nuorilla nousevat hyvä palkkaus ja kiinnostavat työtehtävät. Miehille tärkeämpää on hyvä palkkaus, kun taas naiset arvostavat enemmän mahdollisuutta tehdä itselle tärkeiksi koettuja asioita.

Tutkimukseen vastasi 8 978 suomalaista nuorta yläkouluissa, ammattioppilaitoksissa ja lukioissa. Tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin helmi–maaliskuussa.

Poliisi ja mielenosoittajat ottivat yhteen Valko-Venäjällä presidentinvaaliäänestyksen jälkeen

Valko-Venäjällä poliisi ja mielenosoittajat ovat ottaneet yhteen maan pääkaupungissa Minskissä presidentinvaaliäänestyksen jälkeen. Tiedot yhteenotoista perustuvat silminnäkijähavaintoihin ja mediatietoihin.

Viranomaisten kerrotaan myös käyttäneen tainnutuskranaatteja. Paikallisten riippumattomien medialähteiden mukaan poliisin pakettiauto olisi ajanut Minskin keskustassa päin mielenosoittajia. Poliisin kerrotaan ottaneen kiinni kymmeniä ihmisiä.

Maata itsevaltaisesti 26 vuotta hallinneen Aleksandr Lukashenkon odotetaan jatkavan maan presidenttinä sunnuntaisten presidentinvaalien jälkeen. Oppositio pitää vaaleja vilpillisinä. (Lähde: AFP)

Nukkuvaa panamalaisperhettä kohtasi sanoinkuvaamaton tragedia - äkkitulva tappoi 11 perheenjäsentä

Yksitoista samaan perheeseen kuulunutta ihmistä kuoli Panamassa sunnuntaina äkkitulvan vuoksi, kertovat viranomaiset. Äkkitulva oli pyyhkäissyt perheen kotitalon mukanaan, perheen nukkuessa talon sisällä.

Kuolleista yhdeksän oli alaikäisiä, kertoo kansallisen pelastuspalvelun johtaja Carlos Rumbo.

Äkkitulvassa kuolleiden lisäksi kateissa on kaksi ihmistä Bejuco-joen yllättävän tulvinnan jäljiltä Veraguasin provinssissa, joka sijaitsee maan pääkaupungin Panaman länsipuolella.

Maan presidentti Laurentino Cortizo ilmaisi surunvalittelunsa Twitterissä. Kansallinen pelastuspalvelu varoitti sunnuntaina kovista myrskyistä, salamoinnista ja tuulenpuuskista. (Lähde: AFP)

Mediamoguli Jimmy Lai on pidätetty Hongkongissa uuden turvallisuuslain nojalla - epäillään juonitelleen ulkovaltojen kanssa

Hongkongilainen mediamoguli Jimmy Lai on pidätetty uuden turvallisuuslain nojalla. Korkean profiilin demokratia-aktivisti on muun muassa hallitusta kritisoivan Apple Daily -lehden perustaja.

Lain kollega Mark Simon kertoi pidätyksestä Twitterissä. Hänen mukaansa Lai pidätettiin epäiltynä ulkovaltojen kanssa juonittelusta.

Uutistoimisto AFP:lle puhunut poliisilähde vahvisti pidätyksen ja kertoi, että Laita epäillään ulkovaltojen kanssa juonittelusta ja petoksesta. Näistä ensimmäinen on yksi erityishallintoalueella kesällä voimaan tulleen turvallisuuslain alaisista rikkomuksista. (AFP)

Kahdeksan ihmistä kuollut asemiesten iskussa Nigerissä - joukossa ranskalaisia avustustyöntekijöitä

Afrikan länsiosassa sijaitsevassa Nigerissä on kuollut ampumisessa yhteensä kahdeksan ihmistä. Moottoripyörällä liikkuneiden asemiesten uhrien joukossa on kahden paikallisen lisäksi kuusi ranskalaista, kertoi Tillaberin alueen kuvernööri uutistoimisto AFP:lle.

Ranskalainen avustusjärjestö ACTED kertoo, että kuolleiden joukossa on useita järjestön työntekijöitä. Ranskan presidentinkanslia on vahvistanut, että kuolleiden joukossa on ollut ranskalaisia, mutta ei ole AFP:n mukaan kertonut tarkempia lukuja.

Sunnuntaisen iskun uskotaan olevan laatuaan ensimmäinen länsimaisiin kohdistunut isku alueella. (Lähde: AFP)

Brasilian Bolsonaro kimpaantui maan suurimmalle televisiokanavalle koronatoimien arvostelusta

Brasilian presidentti Jair Bolsonaro raivostui sunnuntaina maansa suurimmalle televisiokanavalle Globolle sen jälkeen, kun kanavan uutislähetyksen ankkurit arvostelivat presidenttiä koronakriisin huonosta hoitamisesta.

Uutisankkurit pitivät kriittisen puheenvuoronsa sen jälkeen, kun Brasilia oli ohittanut 100 000 koronakuoleman rajapyykin. Bolsonaron mukaan kanava kohteli kuolemia kuin jalkapallo-ottelun tulosta ja oli "pelkurimainen ja epäkunnioittava kuolleita kohtaan".

Bolsonaro kertoi myös, että hänen omatuntonsa on puhdas ja että hänen hallintonsa on tehnyt kaikkensa henkien pelastamiseksi. (Lähde: AFP)

Perussa ainakin kolme alkuperäisväestön edustajaa on kuollut koronapandemiaan liittyvässä yhteenotossa

Perussa on kuollut ainakin kolme alkuperäisväestön edustajaa koronapandemiaan liittyvässä yhteenotossa. Maan hallinnon mukaan noin 70 alkuperäisväestön jäsentä hyökkäsi viikonloppuna syvällä Perun Amazoniassa sijaitsevaan öljy-yhtiön leiriin pysäyttääkseen työt paikallisella öljylähteellä.

Hyökkäys johti poliisiratsiaan, jonka seurauksena loukkaantui maan sisäministerin mukaan 11 alkuperäisväestön edustajaa ja kuusi poliisia. Lisäksi hän kertoi kolmen alkuperäisväestön jäsenen menettäneen henkensä.

Alkuperäisväestöjä edustavan kattojärjestön mukaan hyökkäys liittyi koronapandemiaan ja kohdistui myös Perun hallintoon. Alkuperäiskansat kokevat tulleensa laiminlyödyksi pandemian aikana. (Lähde: AFP)

Dallas turvasi itselleen länsilohkon kolmossijan pudotuspeleissä Miro Heiskasen avulla

NHL:n sijoitusottelut päättyivät länsilohkon St. Louis–Dallas-peliin, jossa Dallas Stars otti 2–1-voiton St. Louis Bluesista. Syöttöpisteen nappasi Dallasin suomalaispelaaja Miro Heiskanen, joka avitti Joe Pavelskin tekemää maalia kolmannessa erässä.

Dallas turvasi voitollaan 3. sijoituksen länsilohkon pudotuspeleissä ja kohtaa seuraavaksi Calgaryn Stanley Cupin pudotuspeleissä. St. Louis puolestaan ottaa 4. sijalta seuraavaksi mittaa Vancouverista, kertoo nhl.com.

St. Louisin ja Dallasin ottelu oli tiukka, sillä voittaja selvisi lopulta vasta voittomaalikilpailussa, jossa ratkaisevan maalin teki Dallasin venäläispelaaja Denis Gurjanov.