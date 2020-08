STM esittää, että valtio osallistuisi ensi vuonnakin lomautusrahojen maksuun – 550 miljoonan euron hintalappu voi vielä pienentyä

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) esittää, että valtio osallistuisi myös ensi vuonna lomautuspäivärahojen maksuun.

Ministeriö julkaisi tänään ehdotuksensa oman alansa talousarvioksi ensi vuodelle. Esitys on yli 720 miljoonaa euroa suurempi kuin valtiovarainministeriön (VM) vastaava. Leijonanosan erosta selittää 550 miljoonan euron suuruinen rahoitus, joka on ehdotettu lomautuspäivärahojen maksuun.

Kuluvana vuonna valtio osallistuu poikkeuksellisesti lomautuspäivärahojen maksuun. Asiaan varattiin vuoden neljännen lisätalousarvion yhteydessä 600 miljoonan euron rahoitus. STM:n esitys ensi vuodelle on siis lähes yhtä suuri kuin tälle vuodelle tehty poikkeusjärjestely.

– Esitys perustuu oletukselle, että lomautusjaksot jatkuvat tai tulee uusia, kertoo neuvotteleva virkamies Susanna Grimm-Vikman STM:stä.

Poikkeuksellisen maksujärjestelyn jatkuminen ensi vuodelle vaatisi erillisen poliittisen päätöksen. Grimm-Vikman arvioi, että tämä on syy, miksi VM ei ole huomioinut asiaa omassa ehdotuksessaan. Hän kertoo, että Työllisyysrahasto ja työmarkkinajärjestöt ehdottivat järjestelyn jatkumista vuonna 2021 samalla, kun esittivät rahoitusta tälle vuodelle.

– Lomautuspäivärahameno on ainakin tämän hetken arvion mukaan vielä ensi vuonna suuri, Grimm-Vikman sanoo STT:lle.

Esityksen kokoluokka perustuu arvioihin, joita ministeriössä on tehty Työllisyysrahaston ja työttömyyskassojen tilastojen, työttömyysennusteiden sekä työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) lomautusseurannan perusteella.

Uutta arviota odotetaan budjettiriiheen

STM:n esitys ei tarkoita, että järjestely siunattaisiin automaattisesti hallituksen budjettiriihessä kuukauden päästä. Grimm-Vikman myös huomauttaa, että tarvittavien lomautusmaksujen suuruus voisi olla ennakoitua pienempi.

Arvio 550 miljoonasta eurosta perustuu toukokuiseen lomautuspiikkiin, jonka jälkeen uusien lomautusten määrä on laskenut. Grimm-Vikmanin mukaan uusi arvio lomautettujen määrästä valmistuu budjettiriiheen mennessä.

– Kun nämä on niin suhdannesidonnaista, on vaikea ennakoida, kuinka suuri meno lopulta on. Työttömyysturvassa suhdannevaihtelu on aina todella suuri.

Mikäli valtio päättäisi osallistua ensi vuonnakin lomautusmaksujen hoitoon, se voisi tehdä päätöksen myös myöhemmin erillisen lisätalousarvion kautta, aivan kuten tänä vuonna.

Normaalisti lomautusajalta päivärahaa maksavat Työllisyysrahasto ja työttömyyskassat työnantajilta ja työntekijöiltä perittävien työttömyysvakuutusmaksujen tuotoista.

STM:n budjettiesitykseen kuuluu myös ehdotus siitä, että työttömyyskassojen omarahoitusosuutta alennettaisiin vuodelle 2021. Osuus on normaalisti 5,5 prosenttia, mutta tänä vuonna hallitus päätti sen alentamisesta 3,5 prosenttiin osana koronakriisin hoitoon liittyviä toimia. Toimenpiteen kustannus olisi STM:n esityksen mukaan 60 miljoonaa euroa, mutta sen tarve on Grimm-Vikmanin mukaan jo vähentynyt.