Kelan maksama tartuntatautipäiväraha paisuu nyt huimasti– tänä vuonna maksettu jo 10 miljoonaa euroa

Tartuntatautipäivärahaa on maksettu tänä vuonna heinäkuun loppuun mennessä yli 9 000 henkilölle yhteensä noin 10 miljoonaa euroa, kertoo Kelan etuuspäällikkö Milla Kaitola STT:lle.

Suuri osa tartuntatautipäivärahan saajista on Kaitolan mukaan altistunut koronavirukselle ja tästä syystä he ovat estyneitä tekemään työtään. Lisäksi joukossa on virukseen sairastuneita ja alle 16-vuotiaiden sairastuneiden tai altistuneiden lasten huoltajia.

Kelan tiedoissa ei ole kuitenkaan tarkempia lukumääriä näistä myöntöperusteista.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Tartuntatautipäiväraha ei edellytä sairastumista, vaan altistumista, Kaitola tähdentää.

Perusteltu epäily toimii perusteena

Tämän vuoden korvaukset ovat perustuneet lääkärien määräämiin karanteeneihin ja eristämisiin. Lääkärin tekemä päätös on kriteerinä tartuntatautipäivärahan saamiselle.

– Jos pidetään perusteltuna epäilyä siitä, että on esimerkiksi altistunut tälle koronavirukselle, niin siinähän on sitten tietyt kriteerit, joilla tartuntatautilääkäri voi asettaa karanteeniin. Siinä on omat ohjeistuksensa, Kaitola sanoo.

Tartuntatautilain mukainen päiväraha lasketaan ansionmenetyksen perusteella. Ansionmenetys korvataan lääkärin määräämän karanteenin tai eristyksen ajalta kokonaisuudessaan.

Vertaus viime vuoteen osoittaa tilanteen

Tällä viikolla puhuttaneita laajempia pakkokaranteeneja varten Kela ei ole toistaiseksi tehnyt erillisiä laskelmia. Tämän kevään keskimääräisiin kuluihin perustuen 10 000 ihmisen kahden viikon mittainen pakkokaranteeni kustantaisi yhteiskunnalle noin 14 miljoonaa euroa, selviää Kelan etuuspäällikkö Kaitolan antamista tiedoista.

Koko viime vuoden aikana tartuntatautipäivärahaa maksettiin 120 henkilölle yhteensä 300 000 euroa.

– Aika lailla erilaisista summista puhutaan, Kaitola toteaa.

Viimevuotiset ja muut koronavirusepidemian ulkopuoliset tapaukset liittyvät Kaitolan mukaan muun muassa salmonellaan ja tuberkuloosiin.