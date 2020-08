Lämmin ja tyyni sää on nostanut sinileväkukintoja näkyviin

Viime viikkojen lämmin ja tyyni sää on nostanut sinileväkukintoja pintaan, kertoo Suomen ympäristökeskus (Syke).

Avomerialueilla havaittiin viikonloppuna paikoin runsaita sinilevän pintakukintoja, ja järvilläkin sinilevä on paikoittain hieman runsastunut.

Syken mukaan sinilevää esiintyy ajankohtaan nähden kuitenkin edelleen keskimääräistä vähemmän.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Järvistä ainoastaan Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan sekä Hämeen maakunnissa sinileväesiintymiä on havaittu pitkänajan keskiarvoon nähden keskimääräistä enemmän.

– Rannikon ja saariston vakiohavaintopaikoilta on alkuviikon aikana saatu havaintoja yhteensä 99 paikalta, joista 68 paikalla ei ollut sinilevää, 28 paikalla oli hieman sinilevää ja kolmella paikalla oli runsaasti sinilevää, kertoo erikoistutkija Sanna Suikkanen Suomen ympäristökeskuksesta.

Itämerellä sinilevää on ollut runsaimmin Suomenlahdella, jossa levää on havaittu etenkin Hiidenmaan ja Porkkalan välillä. Lisäksi kukintoja on havaittu erityisesti Ahvenanmaan pohjoispuolella.

Perämerellä tai Saaristomerellä sinilevää ei ole Syken mukaan satelliittikuvissa havaittu lainkaan.