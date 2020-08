Suuret ammatti- ja keskusjärjestöt kehuvat hallituksen uutta etätyösuositusta – "Koko maata kattaviin rajoituksiin ei kannata suorilta mennä"

Elinkeinoelämän keskusliitto (EK), Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö (SAK) ja Toimihenkilöiden keskusjärjestö STTK kertovat STT:n haastattelussa olevansa erityisen tyytyväisiä siihen, että hallituksen antamaa uutta etätyösuositusta toteutetaan Suomessa jatkossa alueellisesti.

Hallituksen uudesta etätyösuosituksesta kerrottiin torstaina valtioneuvoston tiedotustilaisuudessa.

Kaikki järjestöt toteavat, että etätyösuositus on tehty hyvin perustein ja kokonaisvaltaiseen arvioon nojaten. Myös suosituksen muotoilu kerää kiitosta. Sen pitäisi järjestöjen mukaan antaa työntekijöille ja työnantajille parempia mahdollisuuksia etä- ja lähityön toteuttamiseen koronavirustilanteen kehittyessä.

– Suosituksen kirjauksessa ja sanamuodoissa on hyviä puolia. Sekä lähi- että etätyön toteuttaminen on huomattu entistä paremmin. Hallitus on selkeästi ymmärtänyt, että työn toteuttamisessa on yritysten osalta erilaisia tarpeita. Eri työtehtävät vaativat erilaisia ratkaisuja, EK:n johtava asiantuntija Markku Rajamäki toteaa.

– Molempia työtapoja, lähi- ja etätyötä, tarvitaan. Näen, että pitkässä juoksussa parhaiten tässä tilanteessa pärjää yritys, joka pystyy toimimaan kummallakin tavalla.

Alueellisuus hyvästä

Myös etätyösuosituksen toteuttaminen alueellisesti kerää positiivisia sanoja järjestöiltä.

– On varmasti järkevää, että etätyösuositus hoidetaan jatkossa monin tavoin kohdennetummin. Koko maata kattaviin rajoituksiin ei kannata suorilta mennä, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoo.

Tällä hetkellä epidemiologisen tilanteen valossa etätyösuosituksen antaminen on perusteltua Helsingin ja Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien alueella.

– Sinänsä etätyösuositus ei ole meidän jäseniämme niin paljon koskenut. Heihin kuuluu paljon kriittisten alojen ammattilaisia, jotka hoitavat työnsä lähityönä joka tapauksessa, Eloranta jatkaa.

STTK:n puheenjohtaja Antti Palola kommentoi, että etätyösuosituksen alueellisuus perustuu varmasti asiantuntijoiden ja viranomaisten hyvään arvioon. Hän huomauttaa, että tartuttavuuslukujen seurannan osalta on tärkeää, ettei työn osalta kaikkialla mennä täysin yhden kaavan mukaisesti.