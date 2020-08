Yön uutiskooste: Suolistosyövät yleistyvät, Yhdysvalloissa posti on pulassa presidentinvaalien postiäänten kanssa

Suolistosyövät yleistyvät Suomessa kovaa vauhtia. Taustalla on erityisesti väestön ikääntyminen, sillä selvästi suurin osa suolistosyövistä todetaan yli 60-vuotiailla, Turun yliopistollisesta keskussairaalasta kerrotaan.

Suolistosyöpä on yhteinen nimitys paksu- ja peräsuolen syöville. Tällä hetkellä diagnooseja annetaan Suomessa vuosittain yli 3 500, ja nuorimmat sairastuneet ovat noin 35–40-vuotiaita.

Suolistosyöpä on usein aluksi täysin oireeton. Joillekin se voi aiheuttaa kuitenkin melko nopeasti muun muassa ripulia, ummetusta tai vatsakipua. Moni pitää oireita vain herkkävatsaisuutena, mikä voi pitkittää hoitoon hakeutumista.

Kymmeniä suomalaisia jää kateisiin vuosittain

Poliisin tietojärjestelmissä on tällä hetkellä hieman yli 400 kateissa olevaa ihmistä, kertoo keskusrikospoliisin rikosylikomisario Tero Haapala STT:lle.

Poliisi saa vuosittain jopa kaksituhatta ilmoitusta mahdollisista kadonneista ihmisistä. Valtaosa heistä kuitenkin löydetään ensimmäisten tuntien aikana. Kateisiin jää vuosittain noin 20–40 ihmistä.

Kolme neljäsosaa kadoksissa olevista on miehiä, suurin osa nuorehkoja. Noin viisi prosenttia kateissa olevista on alle 15-vuotiaita lapsia.

Britannian koronakaranteeni säikäytti Ranskassa lomailevat britit - tuhannet pyrkivät kotiin ennen aamua

Britannia tuore koronakaranteenimääräys on saanut tuhannet Ranskassa lomailevat britit pyrkimään pikaisesti takaisin kotiin. Vaatimus 14 päivän omaehtoiseen karanteeniin jäämisestä tulee voimaan lauantaina aamuyöllä.

Brittien virrasta takaisin kotiin kertovat muun muassa yleisradioyhtiö BBC ja Guardian-lehti. Esimerkiksi Englannin kanaalin alla kulkevat junavuorot on myyty loppuun, lentoliput maksavat maltaita ja Ranskassa tiet ovat ruuhkautuneet lautoille pyrkivistä brittiautoilijoista, mediat kertovat.

Ranskassa on noin 160 000 brittiläistä lomailijaa, arvioi Britannian liikenneministeri Grant Shapps BBC:lle perjantaina.

YK:n turvallisuusneuvosto tyrmäsi Yhdysvaltojen vaatiman jatkon Iranin asevientikiellolle

Yhdysvallat koki arvovaltatappion perjantaina, kun YK:n turvallisuusneuvosto tyrmäsi sen vaatiman jatkon Iranin asevientikiellolle.

Asevientikiellon on määrä raueta lokakuun puolivälissä. Asiasta sovittiin ydinsopimuksessa, jonka Iran solmi YK:n turvallisuusneuvoston viiden pysyvän jäsenen sekä Saksan kanssa vuonna 2015.

Yhdysvallat on sittemmin vetäytynyt sopimuksesta, mikä on yksi syy siihen, että sen on vaikea löytää tukea Iran-politiikalleen. Nyt Yhdysvallat oli vaatinut YK:ta jatkamaan asevientikieltoa toistaiseksi.

Kiellon puolesta äänestivät vain Yhdysvallat ja Dominikaaninen tasavalta. Kiina ja Venäjä vastustivat kiellon jatkamista. Muut jäsenmaat pidättäytyivät äänestämästä. (Lähde: AFP)

Yhdysvalloissa posti on pulassa presidentinvaalien postiäänten kanssa - perille ehtiminen uhattuna jopa 46 osavaltiossa

Yhdysvalloissa resurssipulassa kärvistelevä postilaitos sanoo odotettavissa olevan postiäänten vyöryn uhkaavan marraskuun presidentinvaalien ääntenlaskentaa. Postilaitos on varoittanut suurinta osaa osavaltioita siitä, että se ei voi taata kaikkien postiäänten ehtivän perille ääntenlaskuun, kertoo Washington Post. Lehden mukaan varoituskirjeen on saanut 46 osavaltiota.

Washington Postin mukaan jopa kymmenet miljoonat Yhdysvaltalaiset saattavat äänestää marraskuussa postitse. Postiäänestyksen suosioon vaikuttavat muun muassa maan koronavirustilanne ja siihen liittyvät rajoitukset. Joissakin osavaltioissa postiäänten määrän odotetaan nousevan kymmenkertaiseksi aiempiin vaaleihin verrattuna.

Japani antautui liittoutuneille 75 vuotta sitten

Japanin antautumisesta toisessa maailmansodassa on kulunut tänään 75 vuotta.

Japanin keisari Hirohito ilmoitti 15. elokuuta 1945 radiopuheessaan kansalaisille Japanin hyväksyneen liittoutuneiden ehdot. Tätä päivää vietetään Britanniassa ja Japanissa toisen maailmansodan päättymisen muistopäivänä. Lontoossa ja Tokiossa pidetään tänään muistotilaisuudet sodan uhrien kunniaksi.

Yhdysvalloissa sodan päättymistä muistellaan 2. syyskuuta, jolloin Japani allekirjoitti antautumissopimuksensa ja sota päättyi virallisesti.

Bayern München murjoi Barcelonan Mestarien liigassa maanrakoon

Bayern München on pudottanut Barcelonan jatkosta jalkapalloilun Mestarien liigan puolivälierissä. Bayern murskasi Barcelonan Lissabonissa peräti 8–2.

Bayern pohjusti voittonsa ensimmäisellä 45-minuuttisella, joka päättyi saksalaisjoukkueelle 4–1. Barcelona elätti hentoja toiveita toisella puoliajalla Luis Suarezin 2–4-kavennuksella, mutta Bayern München meni lopussa menojaan.

Aiemmin välieräpaikkansa olivat varmistaneet ranskalainen PSG ja saksalainen Leipzig. Neljännen välieräpaikan kohtalon ratkaisevat Manchester City ja Lyon.

Kotkaniemi ja Armia huhkivat Montrealin voittoon Philadelphiasta

Jääkiekon NHL:ssä Montreal Canadiensin suomalaispelaajat olivat vauhdissa, kun joukkue peittosi Philadelphia Flyersin 5–0 pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella.

Jesperi Kotkaniemi onnistui upottamaan kiekon verkkoon kahdesti ja Joel Armia kerran. Slovakialainen Tomas Tatar osui niin ikään kahdesti.

Voitollaan Montreal tasoitti ottelusarjan tilanteeseen 1–1. Peleissä jatkoon pääsee neljällä voitolla.

Kalevan kisoissa urheillaan 15 loppukilpailulajissa

Yleisurheilun Suomen mestaruuskilpailut Kalevan kisat jatkuvat Turussa kolmatta päivää. Kilpailupäivän ohjelmassa on seitsemän miesten ja kahdeksan naisten loppukilpailua.

Päivä alkaa naisten kiekonheiton karsintakilpailulla kello 11.30. Viimeisinä loppukilpailulajeina ratkotaan Suomen mestaruudet naisten ja miesten 100 metrillä 20.35 ja 20.45.