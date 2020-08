Suomalaiset yritykset ovat osoittaneet ketteryyttä koronapandemiassa - "Pitää osata oivaltaa, mikä on todellinen ongelma", sanoo Etlan tutkimusjohtaja

Mainos alkaa

Tästä antaa viitteitä Tilastokeskuksen tuoreet tiedot, joiden mukaan työpäiväkorjattu bruttokansantuote laski huhti-kesäkuussa vain 4,6 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajasta.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja Jyrki Ali-Yrkkö sanoo, että bkt-luvuista ei pidä tehdä vielä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä, vaikka lukema onkin odotettua parempi.

Ali-Yrkkö huomauttaa, että Suomen vientiteollisuuden rakenteen takia kovin aika voi olla edessä vasta talvella ja ensi vuoden alussa.

- Suomi vie paljon investointituotteita, joiden tilaukset perustuvat tyypillisesti pitkäaikaisiin sopimuksiin. Siksi vasta ensi vuoden alku näyttää, missä menemme, Ali-Yrkkö sanoo.

Ali-Yrkön mukaan kotimaan markkinoilta löytyy kuitenkin positiivisia yritysuutisia. Tutkija Ilmola-Sheppardin ajatukset ovat konkretisoituneet esimerkiksi pietarsaarelaisen SMK Designin ja kuopiolaisen Lasilinkin tehtailla.

Molemmat yritykset käänsivät koronakriisin voitokseen keväällä tarjoamalla pisarasuojia kaupoille ja muille yrityksille.

- SMK Design teki suunnitelman puolessa tunnissa ja tarjosi sitä kauppaketju Lidlille. Myös Lidl osoitti ketteryyttä, sillä se vastasi tarjoukseen jo saman päivän aikana. Pieni suomalaisyritys ja globaali kauppajätti löysivät nopeasti yhteistyön, Ali-Yrkkö sanoo.

Vaikka suojapleksien valmistaminen koronasuojiksi voi kuulostaa ilmeiseltä toiminnalta, ei vastaavien innovointien tekeminen ole suinkaan yksinkertaista.

Leena Ilmola-Sheppardin ajatuksia jatkaen Ali-Yrkkö sanoo, että yritysten ketteryys vaatii kolmea asiaa.

- Ensinnäkin pitää olla havainnointikykyä. Toisekseen pitää osata oivaltaa, mikä on todellinen ongelma, johon asiakas tarvitsee ratkaisun. Autotehtailija Henry Ford on sanonut, että mikäli hän olisi kysynyt asiakkailtaan, mitä he haluavat, olisivat asiakkaat vastanneet, että kahdeksan hevosen valjakon.

- Ford kuitenkin oivalsi, että todellisuudessa asiakkaat eivät halua hevosia vaan nopean tavan liikkua.

Kolmantena edellytyksenä ketteryydelle on toimeenpanokyky.

- Se tarkoittaa, että pystyy toteuttamaan ratkaisun ensimmäisten joukossa. Jos jokin näistä kolmesta puuttuu, ei ketterä toiminta ole mahdollista.

Ali-Yrkön tutkimusaloja ovat muun muassa globaalit arvoverkostot, yritysstrategiat ja suomalaisyritysten kansainvälistyminen.

Ali-Yrkkö huomauttaa, että yritysten - ja valtioiden - on erittäin vaikea varautua ennakkoon globaaleihin poikkeustilanteisiin. Näin kävi myös koronaviruksen kohdalla, vaikka tutkijat olivat jo vuosia varoittaneet globaalin viruspandemian mahdollisuudesta. Maailma ja etenkin Kaukoitä oli myös kokenut useita vähemmän vaarallisia pandemioita, kuten sarsin.

Ali-Yrkkö sanoo, että Suomessa on kaksi organisaatiota, joiden tärkein tehtävä on varautua poikkeustiloihin. Koronapandemian aikana niistä toinen, eli Huoltovarmuuskeskus, joutui myrskynsilmään, kun kävi ilmi, että sen tekemät hengityssuojainkaupat olivat menneet pahasti pieleen.

Toinen ammattimainen poikkeustilaorganisaatio on armeija.

- Armeija on onnistunut korona-aikana hyvin. Odotettavissa oli, että korona saattaisi levitä nopeasti varuskunnissa. Näin ei käynyt. Tiedossani on tapaus, jossa eräässä ryhmässä paljastui koronakoronaepäily. Epäilty henkilö testattiin ja hänen kanssaan ollut ryhmä lähetettiin eristyksiin muista metsäkeikalle. Lopulta epäily paljastui negatiiviseksi. Mutta varautuminen oli toiminut, Ali-Yrkkö sanoo.

